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15.09.2021 22:03 (Мск), Донецк, Алексей Муратов
 
Авторская колонка, Белоруссия, Дзен, Идиотизм, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Стена Зе-Кулебы» завершит превращение Украины в страну-одиночку

Новости УкраиныГлавный «антипод» Порошенко Зеленский продолжает традиции своего «попередника». Стена, которой постмайданные украинские власти намерены...

Главный «антипод» Порошенко Зеленский продолжает традиции своего «попередника». Стена, которой постмайданные украинские власти намерены отгородиться от России, может «разрастись» по периметру всей украино-белорусской границы. Для украинских чиновников – это традиционная схема по «отмыву» денег и пускания пыли в глаза нищего населения, которому предстоит смириться с очередной волной тарифного роста.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посетовал на то, что в постмайданной Украине недостаточно инвестируют в укрепление границы и предложил построить стену на границе с Белоруссией, чтобы не пустить в «незалежную» поток беженцев. На первый взгляд, может показаться, что Украина в обозримом будущем превратится в страну в заточении, ведь её прозападные власти разругались практически со всеми странами-соседями.

Но предотвратить превращение «державы» в тюрьму поможет коррупция, которой глубоко поражена страна.

Мы прекрасно помним, как в 2014 году Арсений Яценюк, тогдашний премьер-министр, сразу после начала войны против жителей Донбасса инициировал строительство «стены Яценюка». Завершить работы планировали в 2018 году, однако, по «незалежной» традиции, что-то пошло не так.

Дату завершения оборонительного яценюковского сооружения неоднократно переносили. Вместо «мощных фортификационных конструкций» на границе с Россией вырыли 400 км противотанкового рва, установили 100 км металлического забора и протянули 70 км колючей проволоки. Стоит отметить, что колючей проволокой оккупационные политики щедры – чего только стоит июльская гумпомощь Литве.

Бюджет «стены Яценюка» был сначала “скромным” – 100 млн гривен, но в него уже всадили 2 млрд гривен. Просчитывая приличную выгоду, Зе-приспешники решили повторить «фортификационный» опыт своих «попередникив». «Слугам» народа не привыкать дербанить деньги из еле дышащей украинской казны.

Пуская Зе-байки об украино-российской вражде, выделяя миллионы на якобы возведение стен, заборов, оккупационная украинская власть всё равно не сможет настроить украинцев против русских, потому что мы – единый народ, что понимает большинство украинского населения.

Зеленский и его банда сделали всё возможное, чтобы украинцы не почувствовали себя за преЗЕдентом как за каменной стеной. Стоит отметить, что «стена Зе-Кулебы» поможет «слугам» переключить внимание населения страны от очередного повышения тарифов ЖКХ. Как показывает порошенковская практика, этот метод действенный.

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