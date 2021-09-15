«Стена Зе-Кулебы» завершит превращение Украины в страну-одиночку

15.09.2021 22:03 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Главный «антипод» Порошенко Зеленский продолжает традиции своего «попередника». Стена, которой постмайданные украинские власти намерены отгородиться от России, может «разрастись» по периметру всей украино-белорусской границы. Для украинских чиновников – это традиционная схема по «отмыву» денег и пускания пыли в глаза нищего населения, которому предстоит смириться с очередной волной тарифного роста.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посетовал на то, что в постмайданной Украине недостаточно инвестируют в укрепление границы и предложил построить стену на границе с Белоруссией, чтобы не пустить в «незалежную» поток беженцев. На первый взгляд, может показаться, что Украина в обозримом будущем превратится в страну в заточении, ведь её прозападные власти разругались практически со всеми странами-соседями.

Но предотвратить превращение «державы» в тюрьму поможет коррупция, которой глубоко поражена страна.

Мы прекрасно помним, как в 2014 году Арсений Яценюк, тогдашний премьер-министр, сразу после начала войны против жителей Донбасса инициировал строительство «стены Яценюка». Завершить работы планировали в 2018 году, однако, по «незалежной» традиции, что-то пошло не так.

Дату завершения оборонительного яценюковского сооружения неоднократно переносили. Вместо «мощных фортификационных конструкций» на границе с Россией вырыли 400 км противотанкового рва, установили 100 км металлического забора и протянули 70 км колючей проволоки. Стоит отметить, что колючей проволокой оккупационные политики щедры – чего только стоит июльская гумпомощь Литве.

Бюджет «стены Яценюка» был сначала “скромным” – 100 млн гривен, но в него уже всадили 2 млрд гривен. Просчитывая приличную выгоду, Зе-приспешники решили повторить «фортификационный» опыт своих «попередникив». «Слугам» народа не привыкать дербанить деньги из еле дышащей украинской казны.

Пуская Зе-байки об украино-российской вражде, выделяя миллионы на якобы возведение стен, заборов, оккупационная украинская власть всё равно не сможет настроить украинцев против русских, потому что мы – единый народ, что понимает большинство украинского населения.

Зеленский и его банда сделали всё возможное, чтобы украинцы не почувствовали себя за преЗЕдентом как за каменной стеной. Стоит отметить, что «стена Зе-Кулебы» поможет «слугам» переключить внимание населения страны от очередного повышения тарифов ЖКХ. Как показывает порошенковская практика, этот метод действенный.