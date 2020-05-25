«Стена Зеленского» станет признанием суверенитета республик Донбасса

25.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Возведение «стены» с ЛДНР, о чем заявлял президент Украины, фактически будет означать признание Киевом территорий сопредельных государств, однако Украине стоит не забывать, что государственные границы ДНР и ЛНР проходит по административной границе бывшей Донецкой и Луганской областей.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Власть – новая, а схемы преступного обогащения – старые. Государственная пограничная служба Украины планирует в очередной раз перенести срок завершения одиозного проекта «Стена», теперь – на 2025 год.

Реализация проекта, который подразумевает возведение инженерных сооружений вдоль границы Украины с Российской Федерацией, была инициирована в 2014 году Арсением Яценюком, на тот момент занимавшим пост премьер-министра. Изначально многомиллиардное строительство должно было завершиться в 2018 году, позже сроки перенесли на 2021 год, при этом стоимость проекта продолжает увеличиваться.

Вполне очевидно, что такие средства усиления обороноспособности страны, родом из прошлого века, как противотанковый ров и сетка рабица вдоль границы, являются не более, чем популистским шагом и ширмой для незаконного обогащения коррупционеров. Тем не менее, каждая властная команда вновь оживляет и продолжает этот бессмысленный, с точки зрения безопасности, проект», – заявил Муратов.

При этом он напомнил, как ранее президент Украины Зеленский заявлял, что рассматривает возведение стены на территории Донбасса в качестве альтернативы урегулированию конфликта.

«В выполнении Минских соглашений команда пана Зе не преуспела, поэтому не исключено, что Киев в скором времени будет упрашивать западных партнеров профинансировать завершение проекта. Возможно, для этого Украине придется поступиться еще какими-то элементами суверенитета, чтобы, поддерживая псевдопатриотические настроения, элиты продолжали воровать, но украинской власти это не впервой», – отметил общественник.

«Возведение «Стены» фактически будет означать признание Киевом республик Донбасса территорией сопредельных государств, что в некоторой мере может поспособствовать деэскалации конфликта и реализации выбора Донбасса по воссоединению с Большой Родиной – Россией.

Единственное, хотелось бы обратить внимание Зеленского и его «слуг» на то, что Государственная граница Донецкой Народной Республики проходит по административной границе бывшей Донецкой области, и размещение Украиной инженерных сооружений иным образом является неприемлемым», – заключил Муратов.