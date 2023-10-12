Стенания Илларионова: США провалили миссию арбитра. Дальше будет Тайвань

США больше не выполняют свою миссию важнейшего центра международной безопасности.

Об этом в эфире интернет-блога «Утро февраля» заявил переехавший в США экс-советник президента России, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас за последние три года каждый год, в том числе из-за невыполнения важнейшим центром системы международной безопасности, Соединенными Штатами под руководством нынешней администрации, каждый год осуществляются глубочайшие провалы в этой системе безопасности. В 21-м году Афганистан, в 22-м году – нападение на Украину, в 23-м году – нападение на Израиль», – сказал экс-советник.

«Все стали думать о том, что то нападение на Тайвань, о котором так много говорили и говорят, которое откладывали на пятилетнюю перспективу… сейчас стали говорить, что в этой ситуации для агрессора нет никакого смысла откладывать эту агрессию на срок после завершения деятельности этой администрации – он, скорее всего, попытается это сделать в течение нынешней каденции.

И эта перспектива, которая до некоторого времени назад казалась немножко отдаленной, очень конспирологической, как какое-то запугивание, – сейчас такой сценарий выглядит совсем не конспирологически, он выглядит совершенно реалистичным», – заявил Илларионов..