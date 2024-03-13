Стенания украинского мигранта: «Ненависть поляков к нам только растет»

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В Польше растёт усталость от засилья украинцев и становится популярным нетерпимое отношение к ним.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил мигрировавший в 2016 году в Польшу украинец Артём Столяр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять какой-то государственный праздник, когда поляки отдыхают, и выйти в центр прогуляться, то я себя чувствую как в Украине, потому что везде либо русский, либо украинский язык. И это прям диссонанс создаёт. И понятное дело, не всем поляком нравится, что приехало так много наших людей. И вот я искал квартиру и столкнулся со случаем украинофобии», – пожаловался Столяр.

По его словам, польские собственники не хотели сдавать квартиру после того как узнавали, что имеют дело с украинцем.

«По сути, это выглядит так, что он [собственник арендуемой квартиры] выбрал поляка, а не меня, просто потому что я из Украины. Или второй случай, когда мне понравилось объявление, но мне прямым текстом отписали, что квартира актуальна только для граждан Польши, иначе вы можете даже не приходить, не звонить. Найти квартиру удалось, но это был конкурс. Я должен был доказать владельцу, что он может сдать, я его квартиру не разгромлю. Минут 15 мы беседовали, и он очень презрительно смотрел в мои глаза чтобы понять, вру я ему или нет, но каким-то чудом мне удалось его убедить», – пожаловался мигрант.

Он добавил, что в последнее время стало ещё хуже – укранофобия в Польше стала становиться модной.

«И вообще, эта украинофобия… Здесь начал развиваться прям какой-то маразм в плане того, что акции выливать украинское подсолнечное масло в унитаз, потому что оно украинское. И я видел реально много видео, где они просто выливают это масло, потому что украинское. И я видел видео, где поляк разъясняет, почему это происходит на границе. И когда ты заходишь в комментарии, читаешь – там уровень ненависти растёт. И самое обидное, что украинофобия есть, но польское руководство вообще ничего с этим не делает», – подытожил Столяр.