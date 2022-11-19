Стенания украинской пропаганды: «НАТО не закроет украинское небо от российских ракет»

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После падения ракет ВСУ в Польше, в результате чего погибли мирные жители, стало понятно, что США не собираются напрямую воевать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Издание сожалеет, что после инцидента НАТО не примет решение закрыть небо над Украиной, поскольку «Соединенные Штаты, Польша и другие союзники по Альянсу попытаются сделать все, дабы не допустить дальнейшей эскалации».

«На фоне быстрой и резкой реакции на инцидент в Пшеводуве стран Балтии и Центральной Европы, сразу же обвинивших в нем Россию, обратил на себя внимание изначально спокойный и сдержанный тон Вашингтона: совершенно очевидно, что независимо от того, откуда прилетела в Польшу ракета, американцы отчаянно пытаются избежать эскалации конфликта. С самого начала американское нежелание ситуации, в которой эта ракета может оказаться российской, было столь же велико, сколь и наше желание, чтобы она оказалась именно ею. Это, по сути, практический ответ России на ее рефрен о том, что НАТО во главе с США хочет на нее напасть», – отмечается в публикации.

Тем не менее «ЗН» надеется, что такой подход Вашингтона «не исключает как введения новых санкций против России, так и увеличения поставок оружия Украине».