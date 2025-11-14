Стенания укро-политолога: «Прогнозы на весну? Дожить хотя бы до января»
Период, предшествующий выходу на реальные мирные переговоры, будет крайне тяжелым для Украины.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, ныне проходящий службу в погранвойсках.
По его словам, мирный процесс по Украине планируют запустить весной следующего года, а до этого стороны будут пытаться улучшить стартовые позиции, чтобы навязать свою концепцию во время переговоров.
«Соответственно, эта пауза будет очень тяжёлым периодом для Украины. Здесь сойдутся много компонентов. И военный, и политический, и экономический, и социальный», – считает Биязев.
Он говорит, что Украине предстоит тяжелая зима, в этой ситуации сложно что-то прогнозировать и предлагает дожить «хотя бы до середины января как контрольной промежуточной точки».
