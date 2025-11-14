Стенания укро-политолога: «Прогнозы на весну? Дожить хотя бы до января»

Игорь Шкапа.  
14.11.2025 14:32
  (Мск) , Киев
Политика, Украина


Период, предшествующий выходу на реальные мирные переговоры, будет крайне тяжелым для Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политолог Руслан Бизяев, ныне проходящий службу в погранвойсках.

По его словам, мирный процесс по Украине планируют запустить весной следующего года, а до этого стороны будут пытаться улучшить стартовые позиции, чтобы навязать свою концепцию во время переговоров.

«Соответственно, эта пауза будет очень тяжёлым периодом для Украины. Здесь сойдутся много компонентов. И военный, и политический, и экономический, и социальный», – считает Биязев.

Он говорит, что Украине предстоит тяжелая зима, в этой ситуации сложно что-то прогнозировать и предлагает дожить «хотя бы до середины января как контрольной промежуточной точки».

