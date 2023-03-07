Стендап года. Сбежавший от трех повесток в Турцию комик стал героем скандала

Вот что ни говорите, а сама жизнь наглядно демонстрирует, что украинцы и русские – один народ. Проявляется это во многом, вплоть до каких-то анекдотических мелочей. Например, значительная часть украинского культурного бомонда, так же как и в России, не спешит на фронт, а при первых же раскатах грозы предпочла сбежать за границу и оттуда с безопасного расстояния поливает оставшихся.

Один из таких – известный украинской аудитории комик-стендапер Андрей Щегель – бывший КВН-щик, резидент «Подпольного стендапа» и участник комедийного проекта «Srakadupa». Поводом для разразившегося с его участием скандала стали два стрима популярного на Украине журналиста Романа Скрыпина. В обоих эфирах Андрей Щегель повел себя крайне непатриотично, чем вызвал яростное возмущение аудитории, после чего ему все же пришлось записывать покаянное видео и извиняться. Но обо всем по порядку,

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Вначале – важное уточнение для российской аудитории. Если судить об этом украинском скандале со стороны, да еще и в пересказе российских СМИ, может показаться, что перед нами какой-то герой, не побоявшийся выступить с антивоенной позицией перед лицом пропагандистски накрученного общества. Ну, или один из так любимых российскими медиа «правильных пророссийских украинцев» – из тех, что за мир-дружбу-жвачку с Россией и против Зеленского и майдана.

Увы, вынужден разочаровать почтенную публику. Наш герой совсем не таков. Перед нами типичный продукт социальных установок и ценностей постсоветского времени, учился во Львове в лицее имени Героев Крут с усиленной военно-физической подготовкой, затем в юридическом лицее Национальной академии МВД, Мог стать образцовым украинским силовиком, но в итоге стал эстрадным шутом – выбор, типичный для представителей молодого поколения ровесников незалежности. Один из таких вон даже до президента дорос.

Да и оба майдана наш герой активно поддержал, а еще успел поучаствовать в майдане соседском – белорусском против Лукашенко, о чем гордо сообщает посвященная ему страничка в Википедии. После того, как беспорядки в Минске сошли на нет, активный участник акций против Лукашенко и резидент белорусского «Stand-Up Comedy Hall» предпочел от греха подальше вернуться в Киев.

Когда началась война на Украине, от столь политически подкованного человека с активной гражданской антироссийской позицией можно было ожидать похода добровольцем в военкомат. Тут бы и пригодилась Родине учеба в лицее с усиленной военно-физической подготовкой. Но нет. Вместо этого наш испуганный патриот (да, на Украине тоже есть свои Урганты) взял пожитки и чухнул в Турцию, воспользовавшись выбитым перед этим специальным разрешением украинского Минкульта.

И вот уже оттуда, из безопасной и мирной (недавнее землетрясение не в счет) Турции он и обратился к соотечественникам с вот такой тирадой:

«Украина – *бан*ый цирк с попаянными дебилами, у которых нет шансов на гражданскую жизнь вообще на**й никаких». Украинцы – «е**ные крысы, которые на**й не могут включить свои е**ла, подумать головой, возразить, поддержать и что-то там делать, абсолютно зависимые от чего-либо, п**арами, которые трясутся на**й за пирожок с г**ном, лишь бы у них не забрали гражданство, ни на что не способное».

На резонный вопрос ведущего стрима, как Щегель умудрился оказаться за границей при существующем запрете, комик пояснил, что выехал в Турцию, используя разрешение от Минкульта. И признался, что ему некомфортно жить на Украине, где ему уже пришло три повестки. Но он ведь не дурак идти по повестке в военкомат. И потом: «страна — это фикция, а гибель военных — это их выбор».

Понятно, что на Украине, где хором гнобят за куда меньшее, на автора приведенных цитат тут же набросилось «гражданское общество», пожелавшее ему «сдохнуть». А напуганный обращениями в ведомство в стиле «Ну как же так» Минкульт обьявил о намерении ужесточить условия выезда для мужчин-артистов.

Мол, уже и соответствующую инициативу на Кабмин подали.

Что же до самого выбравшего «берег турецкий» «испуганного патриота», в министерстве сообщили, что ситуация с нарушением предоставленного Щегелю права выезда с обязательным возвращением на Украину и уклонением от мобилизации будет взята под контроль правоохранителей. Интересно будет посмотреть на этот цирк, если комика и правда будут выковыривать из турецкого жилья и экстрадировать обратно на родину.

Впрочем, сам виновник скандала это понимает не хуже нашего, а потому решил подстелить соломки, выпустив покаянное видел, в котором заявил, что его слова якобы были вырваны из контекста и сказаны «на эмоциях».

«Провокация является работой комика, но поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного. Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас и считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопаснее того, кто говорит, то, что люди хотят услышать. У Украины есть настоящие враги. И это точно не я», – оправдывается Щегель.

В общем, стендап вышел так себе. Вряд ли его оценят украинцы, месяцами безуспешно оспаривающие введенный на время действия военного положения запрет мужчинам призывного возраста покидать страну. Которые строчат бесполезные петиции и собирают под ними подписи, или же покидают страну тайными козьими тропами, рискуя попасть в руки пограничников.

Буквально когда писались эти строки СБУ отчиталась о задержании двух мужчин, которые пытались сбежать с Украины под водой — в гидрокостюмах по дну реки Тиса.

А получается практически по Оруэллу, как в «Скотном дворе»: все животные равны, но некоторые равнее других. Которым не положены бронь от Минкульта и разрешение уехать от мобилизации в дальние дали.

Поневоле вспоминается нашумевшее интервью DW советника Ермака Михаила Подоляка:

«Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу. Потому что, когда мы говорим «открыть границы для мужчин», это означает – кто хочет убежать от принятия мужского решения, а они хотят убежать, и это ответ на решение «кто вы?».

Как кто? Испуганные патриоты же. А за «страну-фикцию» пускай умирают другие.