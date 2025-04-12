Стену строить будут? Келлог предложил раздел Украины «как в Берлине» после Второй Мировой

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В британской The Times вышла знаковая колонка спецпредставителя Трампа по делам Украины и отставного генерала Кита Келлога – как раз в аккурат к завершению вчерашних четырехчасовых переговоров в Санкт-Петербурге между Владимиром Путиным и коллегой-конкурентом Келлога Стивом Уиткоффом.

Главное, из-за чего так всполошились комментаторы – Келлог предложил разделить Украину на зоны влияния и оккупации:

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«Это почти как Берлин после войны: российская зона, французская, британская, американская» , – поделился своим видением украинского будущего Келлог.

Предполагается, что британские и французские войска будут расквартированы на западе, а российская зона будет зафиксирована по текущей линии фронта

Между ними – Вооруженные силы Украины, которые останутся на подконтрольной себе территории восточнее Днепра. Разделять противников будет демилитаризованная зона шириной 18 миль должна пройти по линии фронта.

По его словам, США не будут вводить на Украину свои войска, но все равно получат свою долю украинского пирога – через контроль за недрами и портами по соглашению, которое сейчас продавливает Трамп. Плюс – американцы получат возможность участия в координации других западных контингентов.

Европе, по мнению Келлога, не стоит рассчитывать на военную поддержку США, если она не будет готова действовать самостоятельно.

Келлог отметил, что такая структура внешнего управления Украиной была бы «непровокационной» для Москвы и подчеркнул, что Украина достаточно велика, чтобы в ней одновременно могли находиться силы нескольких стран.

Интересно, что реализация такой идеи будет означать, что Киев будет вынужден дефакто отказаться от потерянных в ходе войны территорий в пользу России. Такое предложение не только перекликается со вчерашними словами Уиткоффа, предлагавшего Трампу сдать России четыре украинские области ради достижения мира, но и противоречит словам самого Келлога, который еще совсем недавно утверждал, что Киев не примет никакого плана замирения, предполагающего потерю Украиной территорий.

При этом, говорится в колонке Келлога, в отличие от разделения Германии после Второй мировой войны здесь речь идет не о капитуляции Украины, а о добровольном привлечении ею внешних игроков для «гарантий безопасности».

«Обе стороны отступают на 15 км. Это демилитаризованная зона, за которой легко следить. Да, будут нарушения, но контроль — простой» , — уверяет Келлог.

Еще одним элементом возможной договоренности Келлог назвал новые выборы на Украине:

«По достижении перемирия вполне логично провести выборы. Их уже не было год. Но это решение украинцев и Верховной Рады, а не наше», – добавяет спецпредставитель Трампа.

В Европе в это время растет критика относительно недостаточного планирования со стороны «коалиции желающих». Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что непонятно, какова цель такой силы — надзор, сдерживание или военные действия.

В ответ министр обороны Британии Джон Хили объявил о рекордной военной помощи Украине — £18 миллиардов, в том числе £350 миллионов от Лондона.

Но генерал Келлог предупредил премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Макрона, что не стоит слишком полагаться на США: «Всегда готовьтесь к самому худшему».

Комментаторы уже успели заметить, что подобный план полностью противоречит неоднократно заявленным требованиям России о полной принадлежности ей четырех новых регионов и отсутствии иностранных войск на Украине. В то же время не исключено, что этот план может стать основой для будущей расторговки и выхода на какой-то компромиссный вариант.

А вот президент Азербайджана Ильхам Алиев не верит в подобные схемы замирения.

«Опираясь на опыт руководителя страны, пережившей две войны, могу сказать, что перемирие никогда не останавливает войну. В нашем случае она тоже не закончилась. Это лишь временная пауза для накопления сил и нового начала. Если на оккупированной границе появляются миротворцы, это означает, что вы теряете свою территорию. На мой взгляд, ни одна страна не согласится поступиться своей территориальной целостностью. Поэтому ожидать, что Украина отдаст свои законные территории ради мира, несправедливо и нереалистично», – заявил Алиев.

Он отметил, что не видит скорого мира между Россией и Украиной: