Степан Бандера: «Русские не понимают, что Путин – большевик»

Вокруг Украины не должно быть стран, которые обладают ядерным оружием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил проживающий в Канаде журналист Степан Бандера, внук и тезка главаря ОУН.

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«Чекисты находятся у власти в Российской Федерации все эти годы, кроме короткого ельцинского периода. К тому же исторически эти чекисты – потомки опричников Ивана Грозного. Понятно, что Путин по сути – большевик. Но это до сих пор не ясно русским», – сказал собеседник издания.

«Глубинной причиной всех бед» он называет ядерное оружие в руках Москвы.

«Поэтому для Украины важно, чтобы ни один ее сосед не имел ядерного оружия. Это главный принцип защиты. Все, что происходит сейчас более 100 дней, стало возможно благодаря ядерному шантажу. Почему над Украиной не закрыли небо государства, которые должны были сделать согласно Будапештскому меморандуму?

Они боятся эскалации, трансформации в Третью мировую. Полагаю, что у русских может быть любой лидер, если у него отобрать ядерную палку. На меня все смотрят квадратными очами, когда это озвучиваю. Но в этом есть логика», – резюмировал Бандера.