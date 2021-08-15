Степан Хмара: Авакова и Арестовича пора наказать за неуважение к «мове»

15.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Любой украинский депутат, чиновник или политик в публичном пространстве не имеет права использовать иностранный или, тем более, русский язык.

Об этом в эфире «4 канала» заявил «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая небольшая часть, которая злостно ненавидит всё украинское и будет стараться вредить, то к ним нужно применять санкции, даже внести такой законодательный акт соответствующий, пункт о наказании за неуважение к украинскому языку. Чиновник должен знать, что он никогда не будет на государственной должности или в местном самоуправлении, если он не будет владеть государственным языком… Депутат, политик, чиновник – это публичные люди, и в публичном пространстве они не должны использовать иностранный язык. В данном случае русский язык – это иностранный. Все эти сказки, которые Арестович (советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович) рассказывает, и другие. Уже был такой деятель, который рассказывал, что есть слобожанский язык. Это попытка кинуть тень, пренебречь украинским языком. Это только аферисты или авантюристы так поступают. Нормальные люди не будут такого вздора нести», – возмущался Хмара.