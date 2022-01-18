Степанюк: Визит Блинкена в Киев покажет, какой конец ждёт Украину

18.01.2022  18:13 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Анонсированный на 19 января визит в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена связан, прежде всего, с переговорами о безопасности между Западом и Россией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Всеволод Степанюк.

Анонсированный на 19 января визит в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена связан, прежде...

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По его словам, завтра выяснится, оставят ли американцы Украину в текущем состоянии или бросят в топку войны.

«Визит Блинкена логично завершает серию визитов других эмиссаров Запада. Я думаю, что он будет посвящён переговорам по поводу дальнейшей ситуации вокруг Украины. Мы видим, что сейчас визиты в Украину активизировались. Я думаю, что это вызвано именно переговорами с Российской Федерацией и США по безопасности», – сказал политолог.

Вряд ли стоит ждать предоставления какой-либо военной помощи Украине по итогам этого визита.

«За 8 лет США не предоставили Украине никакой особой помощи. Да, они выделили деньги на каких-то своих инструкторов. Но не более того. Все вооружения, которые они поставили, они нам продали. То есть, они продают сюда откровенный хлам, устаревший и списанный. Говорить о какой-либо серьезной помощи со стороны США не приходится.

Кроме того, надо понимать, что США имеет различные политические силы, различные течения. Конечно, ястребы США хотели бы обострения ситуации в Украине, но, опять же… тот же Байден, когда он был еще вице-президентом, вёл себя как человек, который не был заинтересован в обострении. Визит Блинкена покажет, какие силы в США сейчас преобладают в плане влияния на Украину», – сказал политолог.

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