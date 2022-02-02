«Наглость киевского режима максимально повысится» – последствия визита Джонсона на Украину

02.02.2022  16:02 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Великобритания, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Польша, Россия, Украина
Новости Украины

Украина будет плодить антироссийские альянсы до тех пор, пока Москва не осуществит свержение недружественного режима в Киеве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Семен Багдасаров, комментируя вчерашний визит премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев и создание украинско-польско-британского альянса.

Украина будет плодить антироссийские альянсы до тех пор, пока Москва не осуществит свержение недружественного...

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«Украина представляет прямую угрозу России и будет представлять, пока этот режим не будет снесен. Сегодня будет один союз, за ним второй, третий и так далее.

Не нужно забывать, что Британия корабли для Украины строит, отправляет своих специалистов, готовит военных, и 200 британских специалистов сами готовы участвовать в нападениях украинских диверсионных групп», – сказал Багдасаров.

Его коллега политолог Сергей Марков считает, что визит Джонсона в Киев был призван «максимально повысить степень наглости киевского режима».

«Никакого правительства Украины не существует – существует киевский незаконный режим, проводящий политику государственного терроризма, и западные страны его поддерживают, как они поддерживали Бен Ладена в свое время, как они поддерживали радикалов в Сирии», – сказал Марков «ПолитНавигатору».

По мнению эксперта, анонсированный альянс Британия-Польша-Украина станет «самой главной русофобской осью в Европе».

«Цель – обеспечить фактическую интеграцию Украины в НАТО, когда она не получит членства в альянсе, но через эту ось обеспечит интеграцию», – еще раз напомнил Марков.

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