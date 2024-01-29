«Стерегли другую цель»: Ил-76 могли сбить по ошибке – Васильев

Реакция Украины на сбитый Ил-76 с военнопленными на борту говорит о том, что у них не было информационных заготовок на этот счет, а, значит, операция либо проводилась в тайне от руководства, либо ее целью был какой-то другой самолет.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал инженер-ракетчик, блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Первый факт – это то, что украинская сторона была не готова. То есть обычно информационные все мероприятия они подтягивают вместе с самим силовым явлением, ударом или чем-то ещё. И, судя по тому, какая была растерянность, и она в принципе до сих пор продолжается, для них это как обухом по голове. Это уже очевидный факт. Благо наша страна информационно это отыграла на 100% – тут всё отлично. Соответственно, информационная реакция крайне негативная для украинской стороны», – подчеркнул он.

С одной стороны, возможно это борьба кланов на Украине, и один другого подставил. Но технически произвести полностью автономный запуск ракеты невозможно.

«Есть некоторые сомнения. Чтобы произвести запуск, им потребовалось подвезти комплекс Patriot практически к линии соприкосновения. Это очень уязвимая позиция, которая попадает под удар наших средств, «Ланцетов» и прочее. Они это делают только для действий в засаде, когда они заранее знают, на кого они охотятся. Соответственно, идёт комплексная работа с уведомлением смежников, чтобы их никто не выдал. То есть, необходимо согласовать, как и цели выделения ресурсов на это – просто так они к линии боевого столкновения такой комплекс как Patriot точно не подвезут», – считает специалист.

Он напомнил про две «успешные засады», которые противник совершил в Брянской и Херсонской областях, перехватив наши истребители. Они потребовали много времени на разведку.

«Они готовили это системно и так, чтобы они были вдруг не в курсе – это противоречит той картине, которую мы видим в информационном пространстве. Обычно они наоборот синхронизировались. Из чего я делаю вывод: либо они сбили не ту цель, на кого-то другого охотились, а радар на таком расстоянии на предельной дальности захватил цель, которая стала для них неожиданностью. Вторая версия, что в рамках этой все подготовки это было легендированное какое-то мероприятие, и те лица, которые его проводили, не были уведомлены о том, что будет. Тогда это может быть какой-то элемент борьбы внутри руководства, когда пробританский и проамериканский клан воюют против друг друга», – заключил Васильев.