Стрелков анонсирует, что Лукашенко захватит Смоленск и присоединит к Белоруссии

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проявил себя как «враг России и русского народа» еще в 2014 году.

Об этом в эфире youtube-канала РОЙ.ТВ заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

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«2014 год показал, кто есть кто – везде. Это была как лакмусовая бумажка. Александр Григорьевич себя показал врагом России и русского народа. Чем он руководствовался- заботой о Белоруссии или личными эгоистическими причинами – это неважно. Важно то, что Александр Григорьевич открыто выступил против русской ирриденты, против воссоединения России. И не только выступил, но и делом подтвердил – арестами и посадками тех добровольцев из Белоруссии, которые воевали на Донбассе, поддержкой киевского режима техникой, ГСМ и комплектующими к вооружению. Фактически он проявил себя как враг», – сказал Стрелков.

Он прогнозирует, что Лукашенко теперь «перекинется» на Запад и даже не исключил возможность белорусской агрессии в случае ослабления России.

«В конце концов Смоленск присоединить к Белоруссии и войти в историю как великий литвин», – сказал Стрелков.

Стоит отметить, что военно-политические прогнозы Стрелкова, как правило, не сбываются. Например, ранее он назвал «практически предрешенным» военное поражение России в Сирии, а также заявил, что сирийская кампания – «это неуклюжая попытка «пиар-прикрытия» сдачи Донбасса и начала «диалога» по Крыму».

Кроме того, Стрелков купился на размещенный сатирическим сайтом «Панорама» текст-розыгрыш о якобы назначении губернатором «Курильского федерального округа» гражданина Японии.

«Небезызвестный И. Стрелков в рамках своих проповедей о тотальной зраде скормил пастве наш текст о Курилах. Не смутили его ни Курильский федеральный округ, ни министерство решения территориальных споров, ни надпись «Сатирическое издание» на лого», – прокомментировала ситуацию редакция «Панорамы».

Напомним, что будучи командиром ополчения Стрелков издал приказ о запрете матерной брани в войсках, который, впрочем, ополченцы проигнорировали.

Ранее американское издание Daily Beast сообщило со ссылкой на бывших сотрудников администрации американских президентов, что представители Белоруссии вели с ними переговоры о сближении, начиная с 2016 года. Особенно оценили в США приглашение Лукашенко американских экспертов на российско-американские учения «Запад-2017».

Российский военный эксперт Владимир Трухан утверждает, что в 2017 году Лукашенко передал США информацию, касающуюся обороноспособности России.