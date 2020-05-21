Стерненко как закономерная пародия на убийцу и подонка Билецкого

21.05.2020, Киев, Александр Александровский

Скандал в «благородном» нацистском семействе был скучно канализирован.

Сергей Филимонов и Назарий Кравченко, бывшие активисты Нацкорпуса, демонстративно подмахивают убийце Сергею Стерненко: «Один за всех и все за одного». Действующий Нацкорпус требует увольнения Ермака с должности главы офиса президента. Каждый остался при своих.

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Билецкий прекратил чморить Стерненко. Не потому, что Билецкий теперь более высокого мнения о Стерненко. «Белый вождь» быстро просек, что если действительно какие-то западные кураторы рассматривают одесского отморозка как подходящую кандидатуру нового лидера украинских радикалов, то не нужно опускаться до постоянных перепалок с крышевателем наркобарыг и борделей. Это будет зашкваром. Он выбрал другую линию: пусть Филимонов, Кравченко и примкнувшие к ним ультрас, как шавки, трутся рядом со Стерненко, а «белому вождю» негоже находиться на одном уровне с этими «унтерменшами».

Билецкий нашел оптимальную мишень — Ермака. Возможных причин — две.

Во-первых, мы помним, как Аваков изображал из себя «смотрящего» за «нормандским форматом», всячески намекая на то, что не даст Зеленскому оступиться и перейти красные линии. И акции Нацкорпуса в больших городах могут быть не просто «азовской» самодеятельностью, но и одним из ходов в игре Авакова – как на минском и нормандском направлениях, так и на внутреннем фронте. Ведь коррупционный скандал с братом Ермака никак не укрепил позиции главы офиса президента.

Во-вторых, не исключено, что Ермак заодно с реальными кураторами Стерненко. Возможно, офис президента тоже делает ставку на то, чтоб из одесского убийцы начать лепить лидера радикалов. В пользу этого свидетельствуют промежуточные итоги в «деле Стерненко». Обдриставшиеся силовики вручают подозрение убитому, а самого Стерненко переводят в статус потерпевшего. Если дальше последует еще и медийная раскрутка отмазанного убийцы, то можно не сомневаться: офис президента заинтересован в создании альтернативного центра притяжения радикалов, чтоб что-то отколоть от Нацкорпуса и ослабить Авакова.

Стерненко с одной стороны идеально подходит для того, чтоб примагнитить к себе упоротый контингент. С другой стороны, таким активистом проще управлять. Уголовные дела можно в любой момент разморозить.

Как показал предшествующий опыт управления радикалами, военные преступления или просто преступления, совершенные нацистами, прошедшими АТО, не являются достаточным аргументом, чтоб сделать их полностью подконтрольными спецслужбе или силовому ведомству. «Национал-патриотическая» часть общества с пониманием, а то и с сочувствием относится к этим преступлениям, в лучшем случае закрывает глаза на них. Достать сегодня папку с делами против Билецкого или какого-нибудь его соратника — это значит всколыхнуть и разозлить «азовское» движение, ветеранов АТО.

А Стерненко не вызовет массового сочувствия в ветеранской среде. Для радикалов, побывавших на фронте, он — «петух гамбургский». Он способен увести от радикальных нацистов часть уличной массовки, но не боевое ядро. Поэтому, как только Стерненко начнет себя неправильно вести, его можно будет легко припугнуть серьезной посадкой. Как только он станет неинтересен кураторам, — его можно будет легко посадить.

Стерненко поддержали те бывшие соратники «белого вождя», которые сейчас уютно чувствуют себя под крылом СБУ. Поэтому они четко позиционируются: «Аваков черт. Сережа молодец». Но у них есть расчет и на то, что к ним присоединятся «азовцы», недовольные вождизмом Билецкого и его жестокими методами воздействия на побратимов.

Сергей Филимонов записал большое видеообращение. Там прозвучали интересные заявления. Например, о том, что у Билецкого под знаменами Нацкорпуса никаких не 10 тысяч человек, а тысяча. Филимонов, правда, не развивает эту тему и быстро сворачивает ее. Но показывает, что при необходимости готов продолжить. 10 тысяч активистов — это статистика, которая позволяет Билецкому играть мускулами и перед кураторами, и перед властью. А если эта статистика сдувается в десять раз, то и у кураторов могут быть вопросы по расходованию средств, и власть может задуматься, так ли грозны «азовское» движение и «Аваков – черт», как их малюют.

Филимонов рассказывает о том, как Билецкий нарушил договоренности, вызвав бывших побратимов для мирной беседы: «Открывается дверь — меня с локтя бьют в голову, я немного теряю сознание, но полностью теряю веру в Андрея и в его слово…». Сам же Билецкий, по словам «Фили», «начинает бить Маляра, раненого пацана». Из рассказа Филимонова мы узнаем, что он и его товарищи не сопротивлялись, потому что в «беседе» участвовали три десятка соратников Билецкого и охранники из так называемой «метеослужбы».

Что мы видим по факту? Билецкий делал упор на том, что Стерненко ряженый патриот, который не был на фронте ни дня. Но Филимонов, сочувствующий Стерненко, разоблачает «белого вождя» за предательство принципов «фронтового братства», жестокое обращение с ветеранами.

Филимонов для сравнения вспоминает случаи обмена убитыми во время боев за Иловайск: «Мы с сепарами, которые только что убивали наших друзей, только что стреляли по нам, мы договаривались нормально по телефону о том, что мы встречаемся для передачи тел. И там не было никаких оскорблений, никто ни в кого не стрелял. То есть, даже в таких очень сложных моментах есть дипломатия. А в том, что ты сделал…» Филимонов прямо заявляет: слово сепаратиста больше стоит, чем слово «белого вождя», которому нельзя верить.

Филимонов говорит: «Получить по щам — не зазорно. Зазорно — это подлость». И уточняет, что Билецкий «подло пригласил на встречу, а на самом деле устроил засаду».

Неизвестно, как скоро мы сможем говорить о первых ласточках кризиса в «азовском» движении и о серьезном расколе в этой среде.

Но сегодня нужно обратить внимание на такую тенденцию. Громкий скандал вокруг Стерненко как будто обнулил другие преступления радикалов. Многие отмечали, что Билецкий на канале «ZIK» справедливо клеймил Стерненко.

Потом, правда, Нацкорпус разродился заявлением о праве гражданина на самооборону. Но мало кто вспоминает, что точно так же и Билецкому с его подельниками сошло с рук убийство двух человек на улице Рымарской в Харькове в марте 2014 года. Там тоже была самооборона? А убитые Артем Жудов и Алексей Шаров, раненый участковый милиционер — просто напали на активистов?

Некоторые украинские СМИ задают правильные вопросы, справедливо возмущаются в связи с отбеливанием Стерненко. Но разве сами они не сделали эту правовую коллизию чуть ли не украинской нормой, когда молчали о расстреле на Рымарской, когда занимались легализацией и пиар-раскруткой Билецкого? Отморозок Стерненко — это пародийный двойник Билецкого, лишенный амбиций воина.