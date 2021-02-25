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25.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Спецслужбы, США, Украина
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Стерненко предложил свои услуги американской разведке

Новости Украины

Осужденный на семь лет одесский праворадикал Сергей Стерненко поплатился за свое бегство из СБУ и переход на «работу» в агентуру ЦРУ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил специализирующийся на расследованиях украинский журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бойко, Стерненко был агентом СБУ еще с 2014 года.

«Его расшифровал его собственный куратор в центральном управлении СБУ, а его последним куратором был заместитель начальника Главного управления «К» Василий Михайлович Писный. Речь о том, что Стерненко был завербован с молодых ногтей, примерно с 18 лет, как только имел возможность подписывать соответствующие документы. Это было в Одессе, его завербовали в 14-м году на торговле наркотиками в отделе департамента нацбезопасности Одесской области. Скажем так, не хватало плана по агентуре…

Если бы в сентябре 2019 года Стерненко не убежал из СБУ, то он был бы абсолютно неприкосновенен. Дело в том, что его куратор Писный ушел из СБУ, он был уволен, а начальником Главка «К» стал господин Нескоромный. Стерненко очень перепугался, помахал ручкой СБУ и побежал по посольствам предлагать свои услуги для работы против Украины на иностранные разведки.

На сегодняшний день он тесно связан с Центральным разведывательным управлением. Это означает, что его не будут защищать ни С14, ни другие люди, которые сотрудничают с департаментом защиты национальной государственности», – заявил Бойко.


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