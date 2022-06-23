«Стерты в пыль»: посол США об экономических отношениях с Россией

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Экономические отношения США и России деградировали и в ближайшее время не восстановятся.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил посол этой страны в России Джон Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, с начала этого года из РФ ушло большое количество американских компаний, которыми опекалось посольство.

«На протяжении двух с половиной лет одной из моих обязанностей как посла было заниматься американскими компаниями, ведущими бизнес в России. К концу прошлого года более 1150 компаний США вели бизнес на территории России. Теперь же осталась лишь малая доля. Экономические отношения между Соединенными Штатами и Россией сокрушены, стерты в пыль, и в ближайшее время они не восстановятся», – сказал дипломат.

«Так что это оказало большое влияние не только на экономику России, но и мою работу. Потому что многое из того, что я делал, было связано с американскими компаниями, которые хотели инвестировать в Россию», – заявил Салливан.