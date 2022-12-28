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В Одессе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине ІІ, при которой был основан город.

Свежими подробностями делится собственный корреспондент «ПолитНавигатора» в Одессе.

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«Хорошие новости!», — вопит депутат с пониженной социальной ответственностью Алексей Гончаренко.

«Мы это сделали вместе», — радуется эсбэушный гомункул Демьян Ганул.

И хотя некоторая часть одесситов в глубине души надеялась, что мэр Геннадий Труханов, по чьему распоряжению памятник был накрыт саркофагом, будет волокитить вопрос демонтажа до последнего, ссылаясь на отсутствие денег во время войны, надежды этих наивных людей, как всегда, были слиты в канализацию.

Напомню, что 30 ноября депутаты горсовета единодушно проголосовали за демонтаж Екатерины, а Труханов кричал на всех углах, что памятнику не место в центре города — мол, это решение одесситов (имеется в виду фейковое голосование на сайте мэрии).

Но я тут его пост за 2017 год нашел, когда националисты, ассоциация казацких обществ «Сiч», обратились с иском в суд, требуя снести памятник. Но местный суд не удовлетворил жалобу, впоследствии и Верховный суд признал решение нижестоящей инстанции законным — это было уже в 19-м, когда Екатерину еще не называли «маркером русского мира».

Вот пост Труханова пятилетней давности:

«В Одессе предприняли очередную попытку всколыхнуть общество. Речь идет о памятнике Основателям города, за снос которого ратуют определенные политические силы… Как городской голова, со всей ответственностью заявляю, что выступаю категорически против посягательств на памятник… Это, в первую очередь, вопрос уважения к истории своего города. И, конечно, уважения к самим себе — его нынешним жителям».

28 декабря 2022 года «уважение к себе и жителям» вылилось в перекрытый центр города, с кучей строительной техники и полиции — дабы никто не помешал сносу.

Согласно темнику, который надлежит неустанно публиковать нацистским СМИ, «фигура императрицы не имеет исторической ценности, она была отлита в 2007 году».

На это же был сделан упор и в проекте решения о демонтаже, за которое голосовали депутаты. Имеется в виду — воссоздание оригинального памятника, сделанного в 1900 году архитектором Дмитренко, скульпторами Эдуардсом и Поповым и инженером Сикорским.

Только почему вандалы игнорируют то, что и знаменитый на весь мир Одесский оперный театр тоже был многократно реставрирован, фактически на его фасаде не осталось оригинальный деталей, сгоревший почти дотла и не менее знаменитый Дом Руссова вообще собирали с нуля, Спасо-Преображенский собор, разрушенный в 1936 году, строили заново по архивным чертежам, ступени на Потемкинской лестнице и вовсе заменили пару лет назад…

По логике варваров, все это тоже «не имеет исторической ценности»?

Получается, исторической ценности не имеет и сам город? Для нацистов — да! Другими словами, на войне они пиарятся, а Одессу с лица земли сносят своими собственными руками. Потому что русская.