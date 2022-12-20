Стешин: До середины января в наступление не пойдёт ни одна из сторон конфликта

20.12.2022  18:13 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После прошедшего на Донбассе сезона дождей, до полного промерзания почвы в широкомасштабное наступление не пойдут ни русские войска, ни ВСУ.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После прошедшего на Донбассе сезона дождей, до полного промерзания почвы в широкомасштабное наступление не...

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Ведущий спросил мнение военкора, какая из сторон пойдёт в наступление первой, и почему все ждут, когда земля замёрзнет.

«Этот момент мне неясен – танки могут ездить и по грязи неплохо», – уточнил радиоведущий.

«Кроме танков множество колёсной техники, – ответил Стешин. – Ротацию же не завезёшь на танках. Можно, конечно, танк машина тяжёлая, моторесурс ограниченный».

«Я был, как раз в октябре-ноябре на передовой после сезона дождей. Это ужасно, действительно, ездит только гусеничная техника, либо УАЗы «Буханки» и УАЗы «Патриоты», и всё. Это основная причина – был сезон дождей. В этом году был серьёзный сезон дождей, он не каждый год бывает на Донбассе, и до такой степени чернозём пропитало водой, этот пирог чернозёма – прям колышется, как торфяное болото. Я такого не видел, я видел такое только в Южном Приладожье на Севере.

Подмёрзнет всё это только к середине января, я как старый следопыт скажу, что земля промерзает на 30 – 50 сантиметров только в этот период, причём не на Юге, а за Москвой, севернее. То есть – не раньше середины января», – объяснил военкор.

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