Стешин: Кому не нужен русский Харьков – скатертью дорога

До освобождения Славянска и Краматорска штурма Харькова не будет.

Такое мнение высказал российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто жизненно необходимо для обеспечения безопасности страны [взятие Харькова]. Те, кто уезжает…Я общался с людьми, оставшимися в Авдеевке, которые заранее себя обрекли на муки и страдания, слава Богу, они все пережили этот штурм. Не все, конечно, пережили, очень много людей осталось под завалами, очень много стариков поумирало от стрессов, сердечных приступов. Но эти люди сделали свой выбор.

Их очень сильно уговаривала Украина и заставляла уезжать, шантажировала, что увезут детей, но кто хотел, тот остался, они выбрали Россию. Так что если из Харькова кто-то не хочет жить с Россией – скатертью дорога. Есть ещё один аспект. Остаться переживать войну в городе – это лотерея с непредсказуемым результатом, это муки и страдания», – предупредил военкор в эфире радио «КП».