Стешин: Кому не нужен русский Харьков – скатертью дорога
До освобождения Славянска и Краматорска штурма Харькова не будет.
Такое мнение высказал российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это просто жизненно необходимо для обеспечения безопасности страны [взятие Харькова]. Те, кто уезжает…Я общался с людьми, оставшимися в Авдеевке, которые заранее себя обрекли на муки и страдания, слава Богу, они все пережили этот штурм. Не все, конечно, пережили, очень много людей осталось под завалами, очень много стариков поумирало от стрессов, сердечных приступов. Но эти люди сделали свой выбор.
Их очень сильно уговаривала Украина и заставляла уезжать, шантажировала, что увезут детей, но кто хотел, тот остался, они выбрали Россию. Так что если из Харькова кто-то не хочет жить с Россией – скатертью дорога. Есть ещё один аспект. Остаться переживать войну в городе – это лотерея с непредсказуемым результатом, это муки и страдания», – предупредил военкор в эфире радио «КП».
Он вспомнил, как во время штурма Мариуполя общался с местными жителями.
«Когда освободили первые кварталы, областную больницу, там ещё в коридорах лежали трупы вперемешку с живыми, я общался с людьми, как их ранило – да просто. Вышел за дровами – ранило, вышел покурить из подвала, потому что невозможно там сидеть – ранило, и так далее. Это очень тяжело – сидеть в подвалах месяцами, я тогда пневмонию, например, зацепил, просто с кем-то пообщался, приехал в Донецк уже с пневмонией.
Я бы, конечно, хотел, чтобы Харьков взяли очень быстро, но у меня такое ощущение, что без возвращения в Россию Славянско-Краматорской агломерации никакого штурма Харькова не будет. Может, я ошибаюсь», – заключил Стешин.
Спасибо!
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