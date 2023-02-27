Стешин: Конфликт на Украине дозрел до заморозки

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Конфликт на Украине достиг той точки, когда в его заморозке нуждаются все стороны. Этим может объясняться появившаяся инициатива по разрешению кризиса, которую представил Китай.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тому, что выступил Китай, там люди-то, понятно, – представители древней цивилизации, у них потеря лица – один из основополагающих принципов жизни. Просто так, если бы не было понимания, что Украина уже созрела договариваться, Китай со своей мирной инициативой, конечно, не полез. Даже, если это его ущемляет как-то финансово, потому что понятно, что из-за санкций нарушилась логистика, торговые пути Китая. Происходящее здесь на Украине не имеет ни чисто военного, ни чисто политического – должен быть симбиоз военно-политический. Вот сейчас мы это и наблюдаем», – считает Стешин.

По его мнению, от заморозки выиграет и Запад, и Украина, и Россия:

«Если есть политическая возможность, не ущемляя интересы России и русского народа прекратить это, подморозить, то это нужно сделать. Если кто-то считает по-другому, пусть приезжает сюда…

Есть, кто считают, что нужно давить до конца, но давайте без ханжества – мы же видим по конфигурации линии фронта и по ходу боевых действий, что у нас на данный момент особо-то давить не получается.

Возможно, это такой тактический прием – перемолоть всю украинскую армию в окопах, но я, почему-то, в это не особо верю. А верю в то, что мы еще, наверное, не до конца приготовились.

Разумеется, все прекрасно понимают, что пауза в боевых действиях будет на руку и Украине, и Западу, и нам она будет на руку. Цугцванг, как называется в шахматах, – каждый следующий ход ухудшает положение. Или пат. Так что я не знаю, как будет. Возможно, действительно, выйдем на переговоры, но при этом оставим несколько точек, где будут идти боевые действия высокой интенсивности. Это не секрет, это я видел своими глазами много раз – практически вся линия фронта, наша линия боевого соприкосновения, прикрыта второй линией, серьезной линией обороны с надолбами, с ДОТами, с дерево-земными огневыми точками, с бетонными колпаками. То есть, такой рубеж у нас в тылу – он тоже зачем-то сделан. Значит, ждем развития событий на внешнеполитическом контуре».