Стешин: Наступление ВСУ на Запорожском направлении – всё
Наступление ВСУ на Запорожском направлении выдохлось, и теперь украинскому командованию остаётся только надеяться на взятие Артёмовска.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, насколько ожесточённее бои идут на линии фронта.
«Многое говорить я не имею права, но на Запорожском направлении, по-видимому, с контрнаступлением всё закончилось.
Им нужно забрать обратно Бахмут, как последняя доступная им пиар-акция, и – всё. Поэтому под Клещеевкой они понимают, что это колюч к Бахмуту, и штурмуют. Но наши держат высоты, не оставляют.
То же самое Старомайорское – они посёлок вроде как заняли, но наши высоты удержали. И они из посёлка ушли, и он оказался в «серой зоне», – сказал Стешин.
Он подчеркнул, что наступление ВСУ провалилось, однако украинское командование хочет показать западным хозяевам свою воинственность.
«ВСУ хотят выйти, как минимум, на трассу Мариуполь-Донецк, но до неё так далеко, что они устанут до неё добираться. Они ещё даже до линии обороны не дошли, этой эшелонированной. Даже близко не дошли до неё.
Так что это напоминает какие-то телодвижения перед какими-то международными событиями, показать, что Украина воюет. Потому что саммит НАТО как-то безрезультатно окончился для Украины», – подытожил военкор.
Спасибо!
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