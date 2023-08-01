Стешин: Наступление ВСУ на Запорожском направлении – всё

Наступление ВСУ на Запорожском направлении выдохлось, и теперь украинскому командованию остаётся только надеяться на взятие Артёмовска.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, насколько ожесточённее бои идут на линии фронта.

«Многое говорить я не имею права, но на Запорожском направлении, по-видимому, с контрнаступлением всё закончилось.

Им нужно забрать обратно Бахмут, как последняя доступная им пиар-акция, и – всё. Поэтому под Клещеевкой они понимают, что это колюч к Бахмуту, и штурмуют. Но наши держат высоты, не оставляют.

То же самое Старомайорское – они посёлок вроде как заняли, но наши высоты удержали. И они из посёлка ушли, и он оказался в «серой зоне», – сказал Стешин.