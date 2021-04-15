Стешин назвал ситуацию вокруг Донбасса «позором России»

15.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Семь лет безнаказанных обстрелов Донбасса украинской группировкой и неопределенный статус региона, поддержавшего Русскую весну, являются «позором России».

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил российский военный журналист Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь, ситуация как-то разрешится в ближайшее время, потому что это невозможно, это жуткий позор для России. Эта история с Донбассом – это позорнейшая страница в новейшей российской истории, где уже было немало побед и свершений», – заявил Стешин.

Он полагает, что российская армия, в рамках маневров последних дней перебросившая значительные силы к границе, имеет все возможности для решения украинского вопроса.

«Вчера видел карту, она достаточно достоверная, я ее сверил – карта расположения российских войск по границам. И там вдруг всплыл красненький ромбик в Приднестровье, там, на этой карте не было войск Белоруссии, которые расположились возле границы тоже на всякий случай. То есть, нынешней Украине я бы не позавидовал и, судя по всему, они уже поняли, что доигрались и с риторикой, и с демонстративными перемещениями бронетехники вдоль линии фронта», – сказал Стешин.