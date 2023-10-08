Стешин: Не знаю, почему ВСУ до сих пор не отбросили от Донецка

Отбросить войска ВСУ от Донецка крайне тяжёло, но, как показывает практика, осуществимо, и если бы такая задача действительно стояла, то она была бы решена

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Радиоведущий Иван Панкин поделился своими впечатлениями от посещения Донецка.

«Я в Петровском районе был в месте, откуда полтора километра до фронта. Почему до сих пор не получается отодвинуть врага? То есть, по сути, враг стоит на подступах к городу, можно, наверное, сказать – почти в городе. Как же мы так за все эти годы – мы его не отодвинули дальше, тем более за полтора года СВО? Что нужно сделать?», – спросил Панкин.

Дмитрий Стешин признал, что не видит ответа на данный вопрос, и привёл аналогию с Великой Отечественной войной.

«Ни разу за всё время на моей памяти под Донецком не было сделано то, что сделала советская Красная армия в 1944 году, Ораниенбаумский плацдарм. Надо ещё напомнить, что этот плацдарм не имел сухопутной связи, сухопутной дороги до блокадного Ленинграда или до Кронштадта, он был отрезан, только по морю. Но они смогли сосредоточить от 18 до 23 стволов на один квадратный метр фронта в месте, где немцы окапывались с 1941 года, и открыть такой огонь, что фрицы бежали на свои же минные поля, понимая, что сзади надвигается огневой шквал, бежали вперёд на нейтралку сдаваться в плен, и тогда Ораниенбаумский плацдарм был прорван. А потом в прорыв пошли молодые ребята-краснофлотцы, морская пехота. Ни разу такого не было сделано под Донецком», – отметил он.

«Я видел эти штурмы в прошлом году под Марьинкой. Несчастных шахтёров, которые без ротации по 6-7 месяцев воюют в 20 минутах езды от родного дома, их домой не отпускают. Не понимаю. Если бы была задача собрать сосредоточенный кулак, поддержать его как следует всеми возможными силами от «Калибров» и «Искандеров» до авиации, конечно, прорвали бы. Там не сидят многие тысячи убеждённых бандеровцев, вооружённых сверхсовременным оружием», – ответил Стешин.

«Но почему… не столько это направление, сколько этот участок не является приоритетным? Чтобы его очистить, отодвинуть врага. Это дикость, когда район города упирается во фронтовую полосу, перетекает в линию боевого столкновения», – отметил Панкин.

«Ты знаешь, если мы живём по Генону в обществе спектакля, то… как место для драмы полуфронтовой Донецк – это очень красиво. Цирка? Нет, слишком много крови, чтобы это цирком назвать», – сказал военкор.

Тем не менее, сдвиг с мёртвой точки есть.

«По поводу Донецка, там ходят разговоры, что в силу того, что взяли Андреевку, которая находится неподалёку, вернее, она сейчас превратилась в серую зону, но, тем не менее, это способствует ВСУ ещё интенсивнее бомбить Донецк, это так или нет?», – спросил радиоведущий.

«Александр Ходаковский когда-то сказал очень важную вещь, объясняющую эти хаотичные обстрелы Донецка, наших тылов и так далее. У противника есть некий карман безопасности в районе линии боевого соприкосновения, и это удаление от ЛБС 30-70 километров. Вот в этой зоне противник чувствует себя достаточно вольготно. Создаются штабы, там у них отдыхают, ротации и всё остальное. Большинство дронов, которыми мы располагаем, в этой зоне не работают – за 30 км от линии фронта и дальше. «Искандеры» туда прилетают редко, и целая проблема – ты просто не знаешь, как ты можешь запросить поддержку «Искандерами», если ты не знаешь, что там происходит, потому что – ты не разведчик работать на таком удалении от линии фронта. Поэтому они чувствовали себя вольготно. А буквально на прошлой неделе «Ланцеты» допиленные заработали в этой зоне, и теперь, наконец, начнётся нормальная контрбатарейка, я очень в это верю», – рассказал Стешин.