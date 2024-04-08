Россия не создала должным образом условия для появления мощной пророссийской среды на Украине.

Такое мнение высказал военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет пророссийской среды на Украине, ей неоткуда взяться. [А в России есть проукраинская среда?] Конечно, каждый день ловят. Шкафы жгут релейные и ещё что похуже. Эти люди могут не иметь ни капли малороссийской крови, но считают себя политическими украинцами. В момент, когда граждане Украины должны были сделать самоидентификационный выбор – кто они, русские или украинцы, слово «русские» в России вслух не произносилось.

Была концепция, что мы многонациональный народ россияне. Какой человек в здравом уме, находясь ещё под постоянным давлением «великоукраинцев», выберет себе такую самоидентификацию? Они либо перекрашивались в украинцев, и их, наверное, не нужно за это сильно осуждать, либо бежали в Россию. Понятно, что они не таджики и получали после самого последнего таджика российское гражданство, пока в 2019 году не сделали упрощёнку.

Поэтому не было никакой пророссийской среды в нужном количестве, чтобы привести Украину в чувство после майдана 2014 года. Поэтому там нет агентуры в достаточных количествах», – рассказал Стешин в эфире радио «КП».