Стешин объяснил, почему на Украине мало российской агентуры
Россия не создала должным образом условия для появления мощной пророссийской среды на Украине.
Такое мнение высказал военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нет пророссийской среды на Украине, ей неоткуда взяться. [А в России есть проукраинская среда?] Конечно, каждый день ловят. Шкафы жгут релейные и ещё что похуже. Эти люди могут не иметь ни капли малороссийской крови, но считают себя политическими украинцами. В момент, когда граждане Украины должны были сделать самоидентификационный выбор – кто они, русские или украинцы, слово «русские» в России вслух не произносилось.
Была концепция, что мы многонациональный народ россияне. Какой человек в здравом уме, находясь ещё под постоянным давлением «великоукраинцев», выберет себе такую самоидентификацию? Они либо перекрашивались в украинцев, и их, наверное, не нужно за это сильно осуждать, либо бежали в Россию. Понятно, что они не таджики и получали после самого последнего таджика российское гражданство, пока в 2019 году не сделали упрощёнку.
Поэтому не было никакой пророссийской среды в нужном количестве, чтобы привести Украину в чувство после майдана 2014 года. Поэтому там нет агентуры в достаточных количествах», – рассказал Стешин в эфире радио «КП».
Однако, по его словам, есть информация, что сейчас таких людей становится больше.
«Мне ещё в 2022 году приходили письма от людей о дислокациях, я передавал это куда надо, и по ним отрабатывали по целям, сейчас тоже сообщают. На Украине кого-то из людей, которые за нас, разведработой занимаются, тоже практически каждый день задерживают. Но там все ещё любят писать доносы, возможно, не все они работают на Россию. Мне кажется, в гражданской войне у одного народа внутри себя количество предателей должно быть примерно одинаково с обеих сторон. Ну, только у нас это не предатели, готтентотская мораль, у нас это разведчики, у них это шпионы», – заключил военкор.
Спасибо!
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