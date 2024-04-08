Стешин объяснил, почему на Украине мало российской агентуры

Максим Столяров.  
08.04.2024 20:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1036
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не создала должным образом условия для появления мощной пророссийской среды на Украине.

Такое мнение высказал военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не создала должным образом условия для появления мощной пророссийской среды на Украине. Такое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нет пророссийской среды на Украине, ей неоткуда взяться. [А в России есть проукраинская среда?] Конечно, каждый день ловят. Шкафы жгут релейные и ещё что похуже. Эти люди могут не иметь ни капли малороссийской крови, но считают себя политическими украинцами. В момент, когда граждане Украины должны были сделать самоидентификационный выбор – кто они, русские или украинцы, слово «русские» в России вслух не произносилось.

Была концепция, что мы многонациональный народ россияне. Какой человек в здравом уме, находясь ещё под постоянным давлением «великоукраинцев», выберет себе такую самоидентификацию? Они либо перекрашивались в украинцев, и  их, наверное, не нужно за это сильно осуждать, либо бежали в Россию. Понятно, что они не таджики и получали после самого последнего таджика российское гражданство, пока в 2019 году не сделали упрощёнку.

Поэтому не было никакой пророссийской среды в нужном количестве, чтобы привести Украину в чувство после майдана 2014 года. Поэтому там нет агентуры в достаточных количествах», – рассказал Стешин в эфире радио «КП».

Однако, по его словам, есть информация, что сейчас таких людей становится больше.

«Мне ещё в 2022 году приходили письма от людей о дислокациях, я передавал это куда надо, и по ним отрабатывали по целям, сейчас тоже сообщают. На Украине кого-то из людей, которые за нас, разведработой занимаются, тоже практически каждый день задерживают. Но там все ещё любят писать доносы, возможно, не все они работают на Россию. Мне кажется, в гражданской войне у одного народа внутри себя количество предателей должно быть примерно одинаково с обеих сторон. Ну, только у нас это не предатели, готтентотская мораль, у нас это разведчики, у них это шпионы», – заключил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть