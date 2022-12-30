Стешин объяснил, почему Запад впрягся за Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине Запад тренируется воевать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде рассказал военкор Дмитрий Стешин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

У него поинтересовались, предполагал ли он, что НАТО с такой силой впряжется за Украину.

«Да. Украина – это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией. И как мы покажемся в этой спецоперации, как мы ее закончим, от этого будет зависеть, будет ли вторая серия. Аналогии есть в истории – финская война», – считает военкор.

По его словам, Запад осознал, что в мире начал складываться альтернативный центр силы.

«И по численности населения в этом центре силы, объемам промышленности Запад как-то немножко проигрывает, и последствия могут быть непредсказуемые. Россия не скрывала, что она одна из инициаторов создания двухполярного мира, каких-то союзов больших государств, альтернативных Западу. Плюс нас ненавидят просто за то, что мы есть. Слишком большие и независимые», – резюмировал Стешин.