Стешин объяснил, почему Запад впрягся за Украину

30.12.2022  10:19 (Мск),  Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине Запад тренируется воевать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде рассказал военкор Дмитрий Стешин.

На Украине Запад тренируется воевать с Россией. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде...

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У него поинтересовались, предполагал ли он, что НАТО с такой силой впряжется за Украину.

«Да. Украина – это зайцы фарфоровые, на которых Запад тренируется воевать с Россией. И как мы покажемся в этой спецоперации, как мы ее закончим, от этого будет зависеть, будет ли вторая серия. Аналогии есть в истории – финская война», – считает военкор.

По его словам, Запад осознал, что в мире начал складываться альтернативный центр силы.

«И по численности населения в этом центре силы, объемам промышленности Запад как-то немножко проигрывает, и последствия могут быть непредсказуемые. Россия не скрывала, что она одна из инициаторов создания двухполярного мира, каких-то союзов больших государств, альтернативных Западу.

Плюс нас ненавидят просто за то, что мы есть. Слишком большие и независимые», – резюмировал Стешин.

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