Стешин предложил раздел Украины на две части

15.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Для того, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, Украина должна быть поделена на части – пророссийскую и прозападную.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил известный российский военный журналист Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стешина, который, как известно, является автором теории о массовом превращении русских на Украине в «криптобандеровцев», раздел бывшей советской республики должен сопровождаться «фильтрацией граждан» – необходимо предоставить возможность уехать всем, кто хочет жить «по-европейски».

«Нехорошее слово я скажу – нужны фильтрация и сегрегация. Вот, кто хочет жить «европейским шляхом» – то есть, Украина будет, конечно, поделена на западную часть и восточную. Они уйдут, и не надо их, конечно, задерживать и пытаться переделывать. Те, кто не хочет жить с Россией и быть русскими, а не придуманной в австрийском Генштабе нацией. Обмен территориями и обмен населением – только такой выход. И все, вражда закончится на этом», – заявил Стешин.