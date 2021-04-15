Подпишись на рассылку
15.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Стешин предложил раздел Украины на две части

Новости Украины

Для того, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, Украина должна быть поделена на части – пророссийскую и прозападную.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил известный российский военный журналист Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Стешина, который, как известно, является автором теории о массовом превращении русских на Украине в «криптобандеровцев», раздел бывшей советской республики должен сопровождаться «фильтрацией граждан»  – необходимо предоставить возможность уехать всем, кто хочет жить «по-европейски».

«Нехорошее слово я скажу – нужны фильтрация и сегрегация. Вот, кто хочет жить «европейским шляхом» – то есть, Украина будет, конечно, поделена на западную часть и восточную. Они уйдут, и не надо их, конечно, задерживать и пытаться переделывать. Те, кто не хочет жить с Россией и быть русскими, а не придуманной в австрийском Генштабе нацией. Обмен территориями и обмен населением – только такой выход. И все, вражда закончится на этом», – заявил Стешин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть