Стешин: Пушилин не смог остановить неадекватный рост цен в Донецке

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Руководителю ДНР Денису Пушилину, вопреки обещаниям, не удалось остановить неадекватный рост цен в республике, сказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин.

Он рассказал, что недавно вернулся из очередной командировки в новые регионы России, где пробыл около месяца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, благодаря выплатам участникам СВО, у местных жителей появились деньги, и вырос спрос на автомобили и недвижимость. Однако одновременно начался неконтролируемый рост цен, который не могут обуздать местные власти.

«И жилье, и аренда очень сильно подорожали. Однокомнатную квартиру в Донецке – меньше чем за 50 тысяч ты ее не снимешь. Совершенно московская цена, и еще будут носом крутить – «Ах, вы курите? Нас не устраивает». Вспомните начало 2000-х – дефицит на рынке жилья. То же самое. Хотя в разговоре с главой ДНР – он сказал, что планирует решить этот вопрос, и с неадекватными ценами, и со строительством жилья.

С неадекватными ценами – я Денису Владимировичу не очень поверил. Потому что цены в магазинах Донецка отрегулировать не получилось. Я знаю, что глава искренне старался, были даже какие-то ценовые патрули… Но вот я заехал в Донецк в феврале. Я сразу поехал в супермаркет. Стандартная закупка человека, который не был дома несколько месяцев. Купить какой-то простой еды, воды обязательно (потому что из-под крана не пьется). И я перешагнул 10-тысячный рубеж чека на кассе. Хотя алкоголя я не употребляю, питаюсь самым немудреным», – отметил Стешин.

Он напомнил, что границы с ДНР уже нет, «на таможню уже не свалишь, что она дерет такие деньги».

«Я думаю, это отсутствие конкуренции, нет пока знаменитых сетевых магазинов, троицы «Пятерочка», «Дикси» и «Магнит», – предположил Стешин.

Отметим, что сетевые магазины не зашли и в Крым, который воссоединился с Россией намного раньше. Крымские власти обещали обуздать цены после строительства моста через Керченский пролив, однако этого не произошло.