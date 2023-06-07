Стешин рассказал, как усох «москитный флот» Украины

Вызванное подрывом ГЭС затопление нанесло большой ущерб позициям ВСУ в дельте Днепра, и сделала бесполезным давно собираемый Киевом так называемый «москитный флот».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, там и ВСУшникам досталось. Они ведь позанимали в дельте Днепра островков, и их сейчас там смыло. И наша артиллерия им вчера помогала эвакуироваться побыстрее с этих островков. Подгоняли, так сказать.

И плюс «москитный флот», который собирали украинцы, он усох, когда упал уровень Каховского водохранилища», – сказал военный корреспондент.