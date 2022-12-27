Стешин рассказал, когда впервые понял, что в СВО все пошло не так

«Оперативный вакуум», который из себя представляла обстановка на освобождённых территориях Харьковщины, которые через месяц оставили российские войска, выглядел как символ того, что СВО на Украине давно идёт не по плану.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу совершенно точно сказать, когда я понял, что всё пошло не так, как мы хотели. Где-то в июле. [Полгода прошло?!] – слушай, мы брали Мариуполь, я приписанный к батальону «Восток», мы побеждали, мы брали пленных тысячами. Чего нам на этом локальном участке фронта думать о том, что всё пошло как-то не так. Человек на войне видит только то, что перед ним. Хотя и доходили со всех сторон новости, и звонили нам в располагу друзья-знакомые, там, плачущие танкисты, потерявшие все танки, всякое было неприятное, особенно в марте. Но мы наступали, побеждали, а потом всё забуксовало в июле. Был взят Лисичанск, по-моему, это была крайняя победа на тот момент», – вспоминает военкор.

«А потом в августе я проехал до Валуек, где базировались вертолётчики. Я к ним ехал очень долго из Донецка на машине, переночевал в Луганске. И дальше двинулся туда по освобождённым территориям Харьковской области, и был поражён, насколько были пусты дороги, идеальный асфальт, редкие городки, где совершенно разнузданные бойцы на блокпостах у меня даже документы не проверяли. Они видели шеврон «Восток», передавали привет Донецку, и я ехал дальше. Никакого движения военной техники – то, что я всегда наблюдал под Донецком, под Мариуполем, да и под Херсоном и Запорожьем, там не было. Там был оперативный вакуум, оперативная пустота, там не происходило ничего, и сил там было очень мало. Меня тогда ещё очень насторожила эта пустая бесконечная дорога, 300 или 400 километров ехал один в машине, и была ещё какая-то такая зацепочка, что что-то не то. Мы потом оставили эти территории», – рассказал Стешин.