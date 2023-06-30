Стешин: В зоне СВО выбрана жестокая тактика. Но это лучшее из зол

Владимир Гладков.  
30.06.2023 17:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация


Тактика «активной обороны», которой придерживается российская армия в зоне СВО, несмотря на всю свою жестокость, является оптимальным вариантом в нынешних условиях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тактика «активной обороны», которой придерживается российская армия в зоне СВО, несмотря на всю свою...

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«Мне лично никакой радости тактика перемалывания не приносит вообще. Мы уничтожаем своих людей. Да, их мама в детстве мимо коляски клала много раз, но это наши люди, мы их просто упустили.

Как на старших братьях, на нас всё равно есть вина, и вина немалая, что мы позволили, смотрели сквозь пальцы, крутили задницами, пытались договориться и порешать. И что мы сейчас имеем? У нас у всех есть родня там – дальняя, а у кого-то и близкая.

Тактика перемалывания… звучит ужасно, на самом деле», – сказал военкор.

Однако он подчеркнул, что, несмотря на это, ВС РФ всё равно не идут в контратаку, которая грозит ещё большими жертвами.

«Контратака – это всегда большие потери, и может закончиться непредсказуемо.

Я думаю, сделана ставка на выгорание главных бенефициаров этого конфликта, которые находятся за границей Украины. Мы платим жизнью своих солдат за то, чтобы подождать, пока они выгорят сами. Но это минимальная плата, к сожалению», – добавил Стешин.

В студии поинтересовались, что случится, если Запад не «выгорит».

«На колу мочало, начинай сначала, до последнего украинца. Не знаю, что будет. Ничего хорошего», – резюмировал военкор.

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