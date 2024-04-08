Жителям Белгорода можно только посочувствовать и посоветовать брать пример с Донецка. Одними ударами возмездия по Харькову проблему не решишь, а сравнять с землёй Банковую стоило бы, но этого не делается.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно было бы не бедный Харьков, который ждёт впереди что-то чёрное и тёмное, а для начала развалить весь политический квартал в центре Киева вокруг улицы Банковая – так, чтобы там ровное место осталось. Но не делается же. Было бы и наглядно, и ошибки бы большой не было, не так много было бы невинно пострадавших. Но мы не воюем с мирными гражданами. Была дискуссия, почему бы не скинуть на Украину атомную бомбу. А я говорю, мы её освободим, а как мы этим людям будем смотреть в глаза? Я говорю как человек, который купался в воронке от ядерного взрыва, мы немножко демонизируем ядерное оружие, но всё равно оно имеет такой ореол со времён Хиросимы и Нагасаки, что объяснять потом людям, что мы ваши братья, извините, на вас атомную бомбу скинули? Мы не обладаем такими скилами, как американцы, чтобы за 60 лет убедить японцев, что это Советский Союз на них сбросил. Мы воюем с солдатами, с армией, а не с мирными жителями», – сказал Стешин.

Ведущий Иван Панкин отметил, что ВСУ как раз воюют и с мирными жителями, и в том же Белгороде есть претензии к центру, что не могут защитить гражданских.

«Я из Донецка могу сказать жителям Белгорода: крепитесь. Стисните зубы. В Донецке таких вопросов давным-давно никто не задаёт. Люди живут, на улицах пробки, живут, стараясь не обращать внимания на то, что в любую секунду может прилететь смерть, и в итоге – победят. А жалуясь, победы не приблизишь. Конечно, жалко белгородцев, я вообще никому не пожелал бы судьбы Донецка, я его город-мученик называю, но идёт война», – ответил военкор.