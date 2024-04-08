Стешин: За два года армия сделала качественный рывок. ВСУ взвыли от ФАБов

За два года боевых действий на Украине самыми эффективными средствами становятся ФАБы с управляемым модулем планирования и БПЛА. Авиация и бронетехника стали слишком уязвимыми для современной войны.

Об этом в эфире радио «КП» рассказал военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Армия за эти два года сделала просто качественный рывок – технологический, мировоззренческий. Чугунии наши, ФАБы с управляемым модулем планирования – это вообще бомба. Я просто лежал на «Азовстали» в одном из цехов, у меня перед глазами изгибалась стена, волнами шла, это кидали ФАБы в 100 метрах на какой-то металлообрабатывающий цех, который мы пытались штурмовать, и они все летели косо. А потом мне эти «азовцы» недобитые, сапёры, которые выход с завода готовили, я им: ну как вам в бункерах сиделось под бомбёжкой? А они мне: да вообще нормально, мы в Counter-Strike играли по сети. И объясняют: чтобы завалить бункер противоатомный, построенный по ГОСТу, нужно три попадания бомбы в одну точку. Первая складывает перекрытие цеха, вторая надкусывает шестиметровую бетонную подушку, и только третья её уже пробивает, и обрушивает бункер. Вот, по словам этих деятелей, таким образом, мы смогли обрушить только один бункер. И опровержения этим словам я не видел», – рассказал Стешин.

Он подчеркнул, что управляемые ФАБы изменили ход войны.

«Уже в то время начали испытывать модуль планирования для ФАБов, и как они взвыли, когда ФАБы, наконец-то, в большом количестве появились на передке! Октябрь-ноябрь прошлого года. Там что-то даже Совет Европы пытались задействовать, чтобы нам объяснили, что так нехорошо. Это тоже в некотором роде изменило ход войны», – вспоминал военкор.

Он также рассказал, как просели позиции истребительной авиации и бронетехники.



«Мы ничуть не отстаём уже от ВСУ по уровню беспилотной авиации, по средствам противодействия, думаю, даже превосходим где-то во многом. Броня, к сожалению, потеряла свой магический ореол, любая бронетехника, и, возможно, концепция её применения и использования будет пересмотрена. Разумеется, если лоббисты производства бронетехники не докажут обратное. С самолётами тоже большой вопрос, с истребителями. При их стоимости и с невозможностью заходить в зону действия вражеской ПВО. Я работал с вертолётчиками, знаю, какие серьёзные у них были потери, преклоняюсь перед их смелостью, но когда мы в Пришибах под Харьковом стреляли с кабрирования с предельной дальности 5 км, разброс у них ужасающий, как говорят на фронте: получай, проклятое поле. А ФАБы с модулем планирования, беспилотная авиация – это удар всегда практически точно в цель. Эффективность неимоверная, никакая ствольная артиллерия не сравнится, если она не с управляемыми снарядами, типа «Краснополь», – объяснил Стешин.