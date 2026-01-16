Россия прекрасно знает, что рядовые европейцы не хотят воевать, – и пользуется этим.

Об этом бывший дипломат Жерар Аро, заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они хотят напугать буржуа. Они очень хорошо знают, что общественное мнение Европы настроено не воинственно. Они знают, что Европейские лидеры, какими бы твердыми ни были их заявления, на самом деле не пользуются поддержкой значительной части общественного мнения. И они пытаются сыграть на этом», – паниковал Аро.

Генерал, бывший командир 7-й бронетанковой бригады Франции Николя Ришо считает, что пацифизм европейцев – это наследие Второй мировой войны.

«После Второй мировой войны все еще существует феномен вины за 50 млн смертей. Мы чувствуем себя немного ответственными за эту катастрофу, которая была своего рода гражданской войной между европейцами.

Следовательно, запад европейского континента становится более или менее пацифистским. Среди немцев есть большой пережиток. То, как мы сегодня реагируем, это неспособность оценить жестокость мира в том виде, в котором он складывается сегодня», – сказал Ришо.