Стеснительные и робкие: французский генерал в шоке от пацифизма европейцев

Елена Острякова.  
16.01.2026 16:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 170
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия прекрасно знает, что рядовые европейцы не хотят воевать, – и пользуется этим.

Об этом бывший дипломат Жерар Аро, заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия прекрасно знает, что рядовые европейцы не хотят воевать, – и пользуется этим. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они хотят напугать буржуа. Они очень хорошо знают, что общественное мнение Европы настроено не воинственно. Они знают, что Европейские лидеры, какими бы твердыми ни были их заявления, на самом деле не пользуются поддержкой значительной части общественного мнения. И они пытаются сыграть на этом», – паниковал Аро.

Генерал, бывший командир 7-й бронетанковой бригады Франции Николя Ришо считает, что пацифизм европейцев – это наследие Второй мировой войны.

«После Второй мировой войны все еще существует феномен вины за 50 млн смертей. Мы чувствуем себя немного ответственными за эту катастрофу, которая была своего рода гражданской войной между европейцами.

Следовательно, запад европейского континента становится более или менее пацифистским. Среди немцев есть большой пережиток. То, как мы сегодня реагируем, это неспособность оценить жестокость мира в том виде, в котором он складывается сегодня», – сказал Ришо.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить