«Стиральные машины важнее» – Зе-власть так и не выплатила бойцам обещанные деньги

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Наплевав на громкие обещания и принятый закон, киевское руководство так и оставило воюющих на передовой бойцов без денежных выплат.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами приняли закон об отпусках для военных, о доплатах военным. Согласно этому закону, до 30 июля Кабинет министров был обязан внести изменения в своё постановление о порядке выплаты денежного обеспечения и боевых доплат военнослужащим. До 30 июля! И просто этого не сделал. Не выполнил закон, не выполнил свою работу. И сейчас десятки тысяч украинцев, которые воюют за наше государство, все нацгвардейцы, все пограничники не получили в июле ни копейки боевых доплат. Ни одной! Те, кто отдает сегодня свою жизнь за страну, не получили доплаты», – возмутился Гончаренко.

Он подчеркнул, что для руководства страной бизнес и торговля важнее украинских солдат.

«И до сих пор Кабмин не может это рассмотреть. Вчера на Кабмине они рассматривали о новом техническом регламенте экодизайна бытовых стиральных машин. Вот на это у них время есть, на украинских военных времени нет. Это позор! Это должно быть немедленно прекращено», – подытожил депутат.