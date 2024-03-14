«Стиснуть зубы и терпеть – им станет стыдно» – Данилов о блокаде украино-польской границы

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Возмущённым блокировкой украино-польской границы украинцам нужно пережить период политической турбулентности в Польше, а полякам обязательно когда-нибудь будет за это стыдно.

Об этом на пресс-конференции во Львове заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит, для нас это очень неприятно, это очень больно. Это наши друзья, это наши соседи. Я думаю, что через определённое время кое-кому будет стыдно за то, что сегодня происходит на нашей границе, и это точно не нам», – трепался Данилов.

Он призвал успокоиться и ждать, пока в Польше закончится политическая турбулентность.

«К сожалению, мы попали в такой период турбулентный политический, когда вопрос выборов стоит на повестке дня, и очень много, к сожалению, политиков, которые принимают разные те или иные решения по вопросам политической целесообразности. Нам нужно к этому относиться с пониманием, ни в коем случае мы не можем сорваться в какую-то такую дискуссию нам абсолютно ненужную. Ещё раз подчеркну, это наши партнёры, это наши друзья, и есть неудобства, есть вещи, которые сейчас иногда выходят за определённые грани. Но нам нужно стиснуть зубы и пройти этот период», – пытался успокоить украинцев секретарь СНБО.