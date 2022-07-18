Стивен Кинг пообещал Зеленскому роль клоуна-убийцы

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Новости Украины

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли американского писателя Стивена Кинга под видом президента Украины Владимира Зеленского.

Писатель подготовился к разговору. Она надел кепку с надписью Ukraine и сообщил, что у него на доме вывешен украинский флаг. Он похвастался «Зеленскому», что запретил в России публикацию своих книг и показ фильмов, снятых по ним.

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«Бандера – великий человек. И вы великий человек. Вива Украина. Вы делаете свою работу отлично», – польстил Кинг украинскому президенту.

Пранкеры заметили в комнате у писателя куклу одного из персонажей Кинга – Пеннивайза, клоуна-маньяка. «Зеленский» выразил надежду, что он поможет победить Россию

«Пеннивайз сделает все возможное, чтобы победить русских. Почти все понимают, что мы должны пойти на некоторые жертвы, здесь цены на нефть выросли… И еще фильмы запрещены. Пеннивайз может жить в канализации у них, но он больше не будет на их экранах. Русским писателям надо заткнуться», – заявил Кинг.

Однако он поперхнулся водой, когда «Зеленский» заявил, что хочет сыграть Пеннивайза. Кинг попытался напомнить, что клоун – отрицательный персонаж, но его собеседник настаивал.

«Если вы считаете его своим тотемным животным, пусть так. После войны вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пенивайза», – сказал Кинг.

«Зеленский» попросил его написать сценарий фейка «подобно Буче», и американский писатель согласился.

«Я посмотрю, что я могу сделать», – сказал Кинг.