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Новости Украины

Получивший российское гражданство американский актёр и режиссёр Стивен Сигал посетил ДНР в рамках съёмок документального фильма о происходящем на Донбассе.

Фрагменты публикует канал «Соловьёв Live», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В первую очередь, актёр посетил СИЗО в Еленовке, чтобы собственными глазами увидеть последствия военных преступлений Киева, руководство которого отдало приказ расстрелять своих же «героев Азова», находившихся в плену.

«Мы в Еленовке, как я уже сказал, именно сюда ударили HIMARS, убили 50 человек, ранили еще 70 человек. Интересно то, что один из убитых нацистов — это нацист, который только начал много говорить о Зеленском, и что Зеленский несет ответственность за приказы о пытках и других зверствах, которые нарушают не только Женевскую конвенцию о войне, но и являются преступлениями против человечества. Таким образом, Зеленский был замешан в преступлениях против человечности. Интересно, поэтому его взорвали, убили? Просто интересно…» – говорит Сигал.

Он обратил внимание на разрушения и отметил, что всё здесь говорит о том, что это был обстрел со стороны ВСУ.

«Если вы посмотрите на это сооружение снаружи и изнутри, это точно похоже на ракету или реактивный снаряд, если вы обратите внимание на кровати и все остальные вещи, конечно, это не бомба. Не говоря уже о том, что у российского правительства действительно есть много артефактов от HIMARS», – объяснил американский актёр.