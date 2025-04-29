Сто дней Трампа: много шума и… ничего

Послезавтра исполняется сто дней пребывания Дональда Трампа в должности президента США – в американской политической традиции это важный символический рубеж, позволяющий присмотреться к обитателю Белого дома и его команде со стороны, как бы в первом приближении, оценив как достоинства, так и неудачи.

Причем, что важно, выдаваемая каждому новому главе американского государства стодневная фора позволяет судить о нем не по предвыборным лозунгам и намерениям, а по реальным делам.

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Что можно сказать в этом смысле о Трампе? Мнения поляризовались. Согласно свежему опросу CNN, к своему стодневному рубежу Трамп подошел с худшим, чем у любого из его предшественников результатом за последние 70 лет: в моменте лишь 42 % американцев полностью довольны своим президентом. У тех же Байдена и Обамы в их первые сто дней было далеко за пятьдесят процентов поддержки.

Причем, что важно – речь не об оценке личности самого президента, а исключительно об оценке того, что он успел сделать.

С другой стороны, стоит сделать поправку и на то, что Трамп вернулся в Овальный кабинет и взял на себя руководство правительством, также получив самые высокие рейтинги одобрения за всю свою политическую карьеру. Так что если уж идти на рекорды, то во всем.

К тому же, не стоит забывать, что никогда в послевоенной истории Америки не было такого накала общественной поляризации и взаимного отчуждения граждан республиканских и демократических взглядов. По факту, на уровне общества в стране все последние годы шла и до сих пор идет тихая гражданская война, со всеми своими прелестями – разве что друг в друга не стреляют.

И вот, глядя из этой оптики, трамповы 42 % поддержки – это на самом деле очень хороший результат как для человека, формально являющегося президентом всех американцев, но по факту лишь одной их половины – тех, что живут в «красных» штатах.

Если посмотреть на цифры поддержки в разрезе, то мы увидим максимальный уровень консолидации вокруг Трампа именно республиканского электората. Который уже задает вопросы, но пока что прощает своему президенту все огрехи, которых немало.

Столь же расколото американское общество – практически пополам! – по вопросу о том, выполнил ли Трамп свои самые важные предвыборные обещания. 48%, считают, что он делает это хорошо, и 51% — плохо.

По иронии судьбы Трамп сумел объединить американцев в шаткое большинство лишь в одном вопросе, причем, самом спорном в его программе — его подход к вопросам гендерной идентичности и трансгендерных людей. В целом, 51% опрошенных одобряют подход президента к этому вопросу.

В общем, не зря буквально за пару дней до опроса Трамп подписал ставящий крест на идее принудительного разнообразия указ об отмене позитивной дискриминации по принципу расы и пола, и восстановлении равенства возможностей.

При этом, плохой сигнал для противников Трампа в том, что, несмотря на критику, со всех сторон, более половины американцев (52%), включая большинство демократов и республиканцев, считают, что второй президентский срок Трампа коренным образом и надолго изменит страну. Только 36% считают, что любые значительные изменения, которые Трамп внесет, исчезнут сразу после его ухода с поста, и только 12% считают, что второй срок Трампа не приведет к значительным изменениям в США.

Это важный сигнал для тех противников Трампа, которые все еще надеются, что нужно лишь набраться терпения и пересидеть четыре года, а потом «Рыжий Донни» исчезнет, как страшный сон – и все вернется к временам «как при дедушке» (Байдене).

Не сильно вдохновляющие данные для американских прогрессистов «подвезли» и социологи Йельского университета, выявившие глубокий идеологический раскол внутри поколения Z. Cоцпорос среди молодежи до 30 лет показал, что избиратели в возрасте 22–29 лет отдают предпочтение кандидату от Демпартии с перевесом в 6,4 пункта, а вот избиратели в возрасте 18–21 года — республиканцу с перевесом в 11,7 пункта.

Такие результаты разрывают шаблонное представление о том, что молодежь всегда более либеральна. Напротив, сегодняшние самые молодые американцы более консервативны, чем их старшие товарищи: согласно опросу они менее склонны поддерживать участие трансгендерных женщин в женском спорте, менее склонны поддерживать военную помощь Украине и более склонны одобрять президента Трампа. 51% молодых зумеров относятся к нему благосклонно, а среди зумеров старшего возраста таких уже только 46%.

Основная ахиллесова пята администрации Трампа, если оценивать ее деятельность не глазами рядового американца, а глазами отстраненного эксперта со стороны, состоит в том, что она более чем полностью подчинена желанию во что бы то ни стало понравиться избирателям. Причем, желательно всем и сразу( ну, за вычетом демократов и прочих прогрессистов, которые не в счет).

Популизм, как основа и фундамент политики, подразумевает завоевание симпатии максимально широких слоёв населения, обещания простых решений сложных проблем, а также известную расплывчатость риторики (знаменитое «Я это говорил? Неужели?! Я пошутил. Следующий вопрос»).

Политика, поставленная на службу популизму, на выходе неизбежно выглядит как бесконечный фейерверк указов, назначений и разнообразных инициатив самого решительного и радикального свойства, сменяющих друг дружку как картинки в калейдоскопе, чтобы мозги потребителей новостей не успевали осмыслить сгенерированный популистской властью очередной инфоповод, прежде чем его сменит другой, не менее скандальный.

Добавьте к этому еще и «институциональный дарвинизм», бесконечную кадровую чехарду и аппаратные чистки, и помножьте их на избыточный энтузиазм идейных назначенцев и скрытый саботаж со стороны карьерных бюрократов. И вы получите администрацию Трампа 2.0 – все гремит, дымит и грохочет, генерирует громадье разнообразных планов, не заботясь об их выполнимости и вообще изображает гиперактивную деятельность. А на выходе – КПД примерно равный, ну хорошо, не нулю, но близким к нему величинам.

Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на внешнеполитическом контуре. Искренне считающий себя гением сделок Трамп лихо берется одним махом и за 24 часа разрешать годами и десятилетиями копившиеся конфликты и противоречия в разных уголках мира, выдвигает феерически популистские планы.

Все это быстро набирает разбег, после чего вязнет в болоте нудных взаимных упреков и обвинений, уточнений и согласований, челночной дипломатии и оптимистических твитов Трампа, с выделенными неизменным капслоком ультиматумами и угрозами, больше похожими на последние китайские предупреждения из известного анекдота.

Так было с бодро начавшейся, но скатившейся в рутину бесконечных обменов пленными сделкой Израиля с ХАМАС, ничуть не приблизившей мир на Ближнем востоке. Сегодня жители той же Газы живут в ситуации куда большей неопределенности относительно собственной судьбы, чем год назад.

При этом Нетаньяху открыто игнорирует уговоры Трампа, демонстрируя готовность воевать с Ираном и его прокси до тех пор, пока те угрожают Израилю.

А сам Трамп, не завершив начатое в Израиле, умудрился влезть в конфликт с йеменскими Хуситами, которых безрезультатно пытаются склонить к требованиям США воздушными бомбардировками и уже готовят планы наземной операции.

Украинский кейс еще более хрестоматиен. Сколько было разговоров о том, что «Трамп придет, порядок наведет», все волшебным образом разрулит, шикнет на Зеленского, похлопает по плечу Путина – и, вот он, долгожданный мир, на блюдце с голубой каемкой.

Но нет – довольно скоро выяснилось, что то ли в действительности в загашнике у Трампа нет чудодейственных методов против киевского «Кости Сапрыкина», то ли он по каким-то причинам не может пустить их в ход прямо здесь и сейчас.

Вместо ожидавшихся «бури и натиска» с принуждением сторон конфликта к миру, если не за 24 часа, то хотя бы к Пасхе, мы наблюдаем трагикомедию, в ходе которой Зеленский, заручившись поддержкой европейцев, достаточно нагло водит Трампа и его людей за нос не только относительно перемирия, но и по поводу ресурсной сделки.

По последним сводкам с мест, украинцы вообще хотят все переиграть, поставив в предложенном Трампом им на подпись документе все с ног на голову. А что до перспектив подписания «сделки», то мы уже которую неделю слышим из Вашингтона неизменно оптимистичное «Вот-вот». Или «уже на этой» ( как вариант, следующей) неделе.

Похожая история и с обьявленной Трампом всему миру Первой Тарифной войной. Взбаламутив медийное пространство и вызвав первоначальный шок, а затем столкнувшись с реальностью, Белый дом начал тихо сдавать назад, втягиваясь во множество двусторонних переговоров с десятками стран, но уже за закрытыми дверями. И, еще неизвестно, какими будут конечные результаты и как они, в итоге, скажутся и на мировой торговле, и на американской экономике.

Но зато как красиво все выглядело на презентации: как же – «День освобождения!», «Все лижут мне зад». Весь мир десятилетиями нас объедал, а теперь пришла наша очередь стать великими за чужой счет.

В сухом остатке из всего этого эпичного фейерверка – лишь обвал курса доллара на самый низкий уровень за год и множество рассыпавшихся за считанные дни корпоративных карточных домиков и лопнувших биржевых мыльных пузырей в самой Америке.

Во многом проблемы Трампа в том, что ему банально не на кого опираться в претворении в жизнь своих радикальных инициатив. Карьерных госслужащих, дипломатов, прокуроров, генералов и прочих – увольняют пачками – счет идет на десятки тысяч человек

На их место приходят инициативники-активисты из MAGA, часто без опыта работы на госслужбе вообще. А критериями оценки эффективности госслужащих становится их лояльность лично Трампу и тараканам в его голове, красиво называемых «президентскими приоритетами».

Естественно, дорвавшиеся до власти инициативники начинают чудить по самое не могу, давая пищу скандальным публикациям в антитрамповских СМИ. А обиженные и уволенные – забрасывать суды исками против Белого дома.

В результате значительная часть энергии трамповской администрации уходит не на что-то полезное, а на судебные тяжбы и попытки сломать через колено отлаженный за десятки лет работы бюрократический механизм и сложившуюся внутри него корпоративную солидарность.

Сегодня практически каждый из указов Трампа уже оспорен в том или ином американском суде, и это только начало. Глядя на всю эту возню, вспоминается хрестоматийная история учреждения «Геркулес» из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, работа которого состояла в борьбе с коммунотделом за занимаемое помещение.

А ведь, американцам обещали не это, а вполне конкретное, как бы сказали на Украине Януковича «покращення жыття вже сегодня». Вместо которого в американских супермаркетах растут цены на импорт и пропадают яйца. А найти концы и виновных с каждым разом становится все труднее.

Вот именно потому избиратель Трампа все чаще вместо отчетов о проделанной работе и росте собственного благосостояния и величия Америки все чаще слышит от пиарщиков президента и от него самого – о врагах, из-за которых у них ничего не получилось, и козни которых «мешают нам жить».

Завершить обзор первой стодневки Трампа хочется прогнозом – вторые сто дней будут не проще. Если не изменить сам подход и не поставить результат впереди популизма и пиара, то количество врагов так и будет множиться в геометрической прогрессии, как и преодолеваемых трудностей, конкурируя лишь с количеством невыполненных обещаний и начатых, но превратившихся в долгострои инициатив, типа того же мира на Украине.

Чтобы добиться хоть каких-то реальных результатов хоть на каком-то из направлений, нынешней администрации придется наступить на горло собственной песне и перестать обслуживать нарциссизм считающего себя самым крутым и великим 47-го президента США. Справится ли его окружение с этой задачей? А вот не факт.