Сто дней Трампа: в Белом доме днем с огнем ищут лояльных президенту госслужащих

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Накануне ста дней президентства Трампа его кадровая политика становится все более жесткой – на фоне многочисленных провалов и выявленных фактов саботажа со стороны госслужащих.

The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Управления по делам персонала США (Office of Personnel Management, OPM) пишет, что Администрация Дональда Трампа будет оценивать госслужащих по критерию их лояльности президенту.

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В частности, если верить документам, изменения затронут систему аттестации федеральных служащих, сделав «верное исполнение законов и политики президента» главным критерием их оценки.

«Согласно документам, подписанным исполняющим обязанности директора OPM Чаком Эзеллом, ранее надзорные органы оценивали профессиональные и лидерские навыки федеральных служащих, а также их способность достигать поставленных целей. Теперь основным критерием оценки будет «исполнение президентской повестки» — оно объявлено «самым критически важным элементом» аттестации», – говорится в публикации.

Отмечается, что агентствам поручено внедрить новую систему оценки к началу 2026 финансового года, она коснется в первую очередь руководящего состава департаментов.

На этом фоне идеологически верные назначенцы Трампа из числа активистов MAGA проявляют рвение и усиливают наступление на институты, считающиеся оплотом либеральной повестки. Так, как пишет «Вашингтон пост», недавно назначенный и.о прокурора столичного округа Колумбия Эд Мартин начал войну с Википедией.

Как говорится в публикации, НКО Wikimedia Foundation, которой принадлежит интернет-энциклопедия, получило письмо с просьбой до 15 мая ответить на запрос прокуратуры. В письме Мартин спрашивает, как устроен редакционный процесс в Википедии, что фонд делает для «защиты общественности от пропаганды и иностранных субъектов».

Прокурор угрожает, что Wikimedia Foundation может лишиться своего статуса образовательной НКО, который освобождает ее от уплаты налогов:

«Википедия допускает манипулирование информацией на своей платформе, включая переписывание ключевых исторических событий и биографических данных нынешних и предыдущих американских лидеров, а также других вопросов, затрагивающих национальную безопасность и интересы Соединенных Штатов. Маскировка пропаганды, влияющей на общественное мнение, под видом предоставления информационных материалов противоречит «образовательной» миссии Wikimedia», – утверждает прокурор.

Ранее Мартин также отправил анадогичные письма в редакцию одного из самых престижных медицинских журналов New England Journal of Medicine и еще трем другим научным журналам, обвинив их введении читателей в заблуждение и подавлении противоположные точек зрения по вопросам гендерной политики и пандемии коронавируса.

Интересно, что Мартин первым за полвека федеральным прокурором округа Колумбия, у которого нет опыта работы в прокуратуре. В качестве одного из первых шагов на этом посту он уволил около 30 карьерных прокуроров, которые работали над уголовными делам о беспорядках 6 января.

Один этот факт говорит о том, насколько плохо обстоят дела у Трампа с кадрами – карьерные госслужащие почти поголовно попадают в категорию «ненадежных» в связи с их предполагаемой нелояльностью.