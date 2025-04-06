Сто дней уже близко – американцы дают оценку политике Трампа

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Приближается первый символический рубеж для новой администрации США – скоро истекают сто дней с момента инаугурации Дональда Трампа.

Как водится, оппоненты нового хозяина Белого дома решили подсуетиться к дате. И вот, мы слышим анонсы из-за океана: в Нью-Йорке тысячи человек вчера вышли на акции против политики президента США.

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В Вашингтоне ожидают более 20 000 участников . Протесты также прошли в Берлине и Франкфурте-на-Майне, Париже, Риме и Лондоне. Reuters пишет, что у протестующих замечены украинские флаги и палестинские шарфы-куфии.

А конгрессмен-демократ Эл Грин, тот самый, что был удален за хулиганство с церемонии инаугурации Трампа, заявил, что в течение 30 дней инициирует процедуру импичмента президенту Трампа.

Впрочем, не спешите на этом основании делать вывод, что Трампу конец, а Америке грозит майдан.

На самом деле даже сочувствующие антитрампистам наблюдатели отмечают, что нынешние акции протеста не только сильно запоздали по времени, но и в плане мобилизационного потенциала выглядят, как тень аналогичных антитрамповских акций в начале первого срока нынешнего президента в 2017 году, когда на улицы выходили сотни тысяч человек.

Последние довыборы в разных штатах показывают, что республиканцы сумели удержать лидерство и на местном уровне. Так, в первых числах апреля два кандидата-республиканца победили на специальных выборах во Флориде, где доизбирали представителей в Палату представителей Конгресса США.

Эти два места в Палате представителей оказались вакантными после того, как Дональд Трамп назначил на должности в своей администрации конгрессменов-республиканцев Майкла Уолта и Мэтта Гетца. Основное внимание было приковано к борьбе между республиканцем Рэнди Файном и демократом Джошем Вейлом , который потратил на свою кампанию в 12 раз больше, чем его республиканский оппонент, но это ему не помогло.

Другой республиканец Джимми Петронис победил своего демократического оппонента в округе, который представлял Мэтт Гетц. Трамп активно поддерживал обоих кандидатов.

Победа республиканцев в этих округах с консервативным электоратом, традиционно голосующим за республиканцев, ожидалась. В результате у партии Трампа будет 220 мест в Палате представителей, а у демократов — 213.

Правда, Трамп потерпел и чувствительное поражение в Висконсине. Там, несмотря на противодействие Илона Маска, продемократическая судья Сьюзан Кроуфорд победила на выборах в Верховный суд штата.

Гонка за вакантное место в Верховном суде штата Висконсин привлекла внимание всей страны как прокси-война за повестку дня президента Дональда Трампа: Илон Маск и другие лица из его окружения потратили рекордные суммы в поддержку Брэда Шимела, судьи округа Вокеша и бывшего генерального прокурора штата Висконсин. Миллиардер даже лично устроил в Висконсине митинг за два дня до голосования, где раздавал избирателям деньги за поддержку Шимела.

Однако эти меры Трампу и Маску не помогли — на выборах одержала победу продемократическая Сьюзан Кроуфорд, «перевернув» в свою пользу несколько округов, голосовавших в прошлом году именно за Трампа. Это означает, что у демократов будет преимущество в штате во время судебных баталий по важным вопросам, таким как аборты, и перераспределение избирательных округов перед следующими выборами.

Но это все локальные бои. В общенациональном же масштабе свежая социология показывает, что пока что у Трампа с кредитом доверия все хорошо. Правда, не по всем вопросам. The Wall Street Journal провел 27 марта – 1 апреля собственный опрос американцев относительно политики Дональда Трампа.

Общий рейтинг поддержки 45/47-го президента США составляет 46%, что является для него очень хорошим результатом.

Экономическую политику одобряют 44% опрошенных. 41% американцев считают, что США движутся в правильном направлении. Это является высшим показателем опросов WSJ с конца 2021 года. При этом 52% считает, что экономическая ситуация в стране меняется в худшую сторону.

Абсолютное большинство американцев поддерживают политику Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.Так что в этом направлении протестным акциям антитрампистов ловить нечего.

В отличие от тарифной политики. 54% избирателей выступают против введения Трампом пошлин на импортируемые товары, поддерживают это только 42%. Причем, эти данные были получены до введения президентом тарифов против почти всего мира.

Три четверти американцев считают, что вводимые пошлины приведут к росту цен на товары в Штатах. И, в общем, эти люди недалеки от истины в своих предположениях.