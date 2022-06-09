«Сто дней войны: «Ленд-лиза» нет, Путин жив, переворота в РФ не случилось» – Табах

Новости Украины

Прошел месяц с момента подписания «Ленд-лиза» Украине. Однако ни ПВО, ни авиации – «ВСУ отбиваются штыками и лопатками от самолетов».

Об этом в эфире интернет-канала «Diaspora UA» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я уже много раз говорил, что идет гонка на время. Что раньше? Получит Украина оружие достаточное, с которым она сможет дать отпор. То есть, в первую очередь ПВО, реактивная артиллерия, которая бьет дальше, чем российская, желательно самолеты, чтобы Украина смогла перейти в контрнаступление. Но ничего этого, насколько я понимаю, не получила. Вот уже у нас 9 июня, уже месяц пошел, как «Ленд-лиз» подписан, тянули там 2 месяца, вот протянули еще месяц. Но то, что мы ожидали, то, что мы хотели, на то, что мы надеялись, конечно, нет. Уже глупо слушать тех, кто пытается как-то оправдать администрацию Байдена. Некоторые могут сказать – там разные лагеря, лагерь Бёрнза, Салливана, Остина, Блинкена. Не верю, это все фигня, это одна администрация, там один командир. Да, могут быть разногласия, но всё равно так, как он сказал, решил, так и делается. Если только там не он, а госпожа Пелоси управляет Белым домом, что тоже есть возможным. Но все равно ответственность висит на этой администрации», – жалуется Табах.

Он отметил, что на фронте складывается очень тяжелая ситуация, в то время как украинцам «льют» в уши о том, что Путин скоро умрет или произойдет госпереворот в РФ.

«Ситуация чрезвычайно тяжелая. Ну, вот пообещал, вот послали 4, вот 2, вот 5, вот сейчас уже обучают. И все это брехня. Потому что ребята с фронта пишут, звонят и говорят – нету. Мы тут отбиваемся штыками и лопатками от самолетов. А они будут говорить, вот сейчас Путин умрет, вот у него рак, вот сейчас переворот (это же набирает «лайки»), ракеты уже заканчиваются. Больше ста дней войны, чего-то он не помирает, переворота нет», – сокрушается американец.