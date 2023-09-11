«Сто миллионов навальных» запросила у Запада депутат Рады – «для победы над Россией»

Вадим Москаленко.  
11.09.2023 19:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Чтобы «справиться с Россией», Украине и Западу нужно более двух третей её жителей сделать предателями.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила депутат Верховной рады Леся Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы «справиться с Россией», Украине и Западу нужно более двух третей её жителей сделать...

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«Есть россияне, которые признают всё то – зло, которое было совершено путинским режимом, советской империей. Но одного Навального недостаточно. И тысячи политических узников, или сколько их там, тоже недостаточно.

Сколько население в России, сто пятьдесят или сто двадцать миллионов? Нам нужно сто миллионов навальных, чтобы рассчитывать на нормальные изменения, и чтобы Украина могла заключать какие-то соглашения с этой страной», – сказала Василенко.

Она подчеркнула, что нынешние потуги Запада в виде санкций и «трибунала» не работают.

«А пока что рано об этом говорить. Пока что мир должен быть таким же смелым, как Украина. Мир должен быть достаточно смелым, чтобы понимать, что должен быть трибунал. Не просто там и сям, а это должны быть единые усилия», – призывала русофобка.

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