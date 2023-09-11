«Сто миллионов навальных» запросила у Запада депутат Рады – «для победы над Россией»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы «справиться с Россией», Украине и Западу нужно более двух третей её жителей сделать предателями.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила депутат Верховной рады Леся Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть россияне, которые признают всё то – зло, которое было совершено путинским режимом, советской империей. Но одного Навального недостаточно. И тысячи политических узников, или сколько их там, тоже недостаточно. Сколько население в России, сто пятьдесят или сто двадцать миллионов? Нам нужно сто миллионов навальных, чтобы рассчитывать на нормальные изменения, и чтобы Украина могла заключать какие-то соглашения с этой страной», – сказала Василенко.

Она подчеркнула, что нынешние потуги Запада в виде санкций и «трибунала» не работают.

«А пока что рано об этом говорить. Пока что мир должен быть таким же смелым, как Украина. Мир должен быть достаточно смелым, чтобы понимать, что должен быть трибунал. Не просто там и сям, а это должны быть единые усилия», – призывала русофобка.