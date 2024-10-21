«Стоим на краю пропасти»: чеченский командир призвал русских бросить пить и начать рожать

Анатолий Лапин.  
21.10.2024 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия


Чеченцам выгодно, чтобы русские были сильной нацией, занимались спортом, верили в Бога и рожали детей. Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Алаудинова, только так народы смогут объединиться и противостоять внешним вызовам.

Чеченцам выгодно, чтобы русские были сильной нацией, занимались спортом, верили в Бога и рожали...

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«Затащите молодежь в спортзалы, заставьте их тренироваться, перестаньте пить, рожайте. Русские, рожайте! Сколько времени я кричу об этом. Нам невыгодно, чтобы русских было мало, нам невыгодно, чтобы русские были слабые. Я об этом говорю.

Мне выгодно, чтобы русские были истинно верующими людьми, чтобы они верили в Бога, и чтобы мы могли сказать: «Да, нам противостоит почти весь мир». Хорошо, поссорьте всех со всеми и попробуйте выжить со своим спортзалом – вы не выживите. Сегодня мир пришел к той грани, когда мы стоим на краю пропасти», – заявил Алаудинов.

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