«Стой, сука, и слушай меня! Заткнись, тварь!» – Ковтун-шоу вышло на новый «уровень»

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Нужно раздать гражданство РФ не только Донбассу, но и населению всего Юго-Востока Украины, чтобы силами этих людей свергнуть проамериканских марионеток в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из девяноста высших украинских иерархов (УПЦ Московского Патриархата, – ред.) только два предателя нашлось – слава им! Это настоящие украинцы, патриоты своей Родины. Они не хотят с позором войти в историю украинского Православия (нет никакого «украинского Православия», УПЦ является частью Русской Церкви, – ред.). Это и есть украинский народ, кем бы он в этническом положении не был. А ты чмо собачье, ты предал свой народ!» – заявил Багдасаров, обращаясь к присутствующему в студии гостю с Украины Вячеславу Ковтуну.

«Это дело самого украинского народа – свергнуть ваш режим. А для этого наша власть должна сказать, как работают новые санкции, как мы будем поддерживать там своих братьев. Не просто дадим гражданство локально отдельным жителям Донбасса, что тоже надо делать, а всем на Юго-Востоке Украины! Чтоб даже отмобилизовать у вас некого было! Не будет же Порошенко отмобилизовывать граждан РФ – абсурд! И силами этого героического народа, где выдающиеся позиции показывают священнослужители УПЦ, свергнуть проамериканских марионеток – позор украинского народа!» – добавил он.

«Мы воюем с Исламским Государством, на руках которого убийства несколько десятков наших человек а эти (в Донбассе – ред.) 11 тысяч убили, абсолютно невинных людей», – продолжил эксперт.

«Ваши солдаты в их числе. Ваши гибриды убили», – перебил Ковтун.

«Ваши солдаты? Стой, сука, и слушай меня! «Наши солдаты»! Настанет время, мы вас так, что от вас них#ра не останется! От тебя лично точно, придурка, не останется ни черта! Если ты ещё раз, тварь, здесь скажешь про наших солдат, которые там якобы гибнут, от тебя, мерзопакостная тварь… Будешь валяться там у меня сейчас! Заткнись, тварь и слушай меня внимательно!» – вскипел российский оратор.

«Надо чётко поставить вопрос – хватит в бирюльки играть, хватит ерундой заниматься, списочки какие-то санкционные и так далее. Давно санкции должны работать, к чёртовой матери. Человек, имя которого мы все хорошо знаем, должен ответить. Всех к свержению режима этих мерзопакостных тварей – руками самих украинцев. Там есть порядочные настоящие патриоты Украины. Мы приводили пример по священнослужителям, и миряне есть такие. Хватит сопли распускать. Мы должны чётко сказать: «Это враги!» Этот враг будет свержен в 2020-м, 21-м, 19-м году к чёртовой матери! Пора прекратить игрища», – подытожил Семён Багдасаров.