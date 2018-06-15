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15.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Россия, Украина, Финансы, Энергетика

Стокгольмкая “перемога” оборачивается грандиозной “зрадой”


Решение апелляционной инстанции в Швеции приостановить решение Стокгольмского арбитража по иску “Нафтгаза” к “Газпрому” чревато для Украины серьезными последствиями.

Об этом в своем блоге пишет украинский эксперт рынка энергетики Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это решение создает предпосылки для встречного иска «Газпрома» о разрыве договора с «Нафтогазом», а также поставит под вопрос продолжение транзита через Украину после 2019 года, что ставит под угрозу срыва передачу управления украинской ГТС европейцам.

«Партнеры с ЕС, участвующие в «конкурсе» на управление ГТС, уже напряглись. Известно, что часть компаний приостановят активный процесс участия в «конкурсе»… Высокая вероятность подтверждения информации о манипуляциях в ходе судебного процесса в Стокгольме. И это нанесет непоправимый ущерб репутации Украины. За очередной мифической «победой» это не спрячешь», – пишет Корольчук.

Он также отмечает, что кураторы от ЕС и США с высокой долей вероятности будут требовать уголовной ответственности для главы «Нафтогаза», в случае поражения в арбитраже.

Напомним, ранее Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма решил, что «Газпром» нарушил условия контракта с «Нафтогазом» на поставку голубого топлива в страны Европы и постановил выплатить Украине компенсацию в размере 4,63 млрд.долларов

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