Столетняя украинская революция закончится прозрением Кремля – историк НАН Украины

22.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

До тех пор, пока в Кремле не признают, что Украина существовала всегда, украинская революция, начатая в 1917 году, будет продолжаться.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила член-корреспондент, зав. отделом истории Украины 20-30-х гг. ХХ в. Института истории Украины НАН Лариса Якубова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1991 году было только начало тяжелого, долгого пути, который мы преодолеваем сейчас, и с большими трудностями. Что происходит на самом деле? 100 лет продолжается украинская революция, которая началась в 1917 году, весной, в ту украинскую Пасху…

Она началась, и вместе с ней началась антиколониальная освободительная война украинского народа. Она продолжается до сих пор, неоконченная украинская революция как широкий процесс общественной, социальной, экономической эмансипации этой народности, которая является носителем, матрицей, на которой записана эта так называемая украинская ментальность», – бредила Якубова. «Продолжается украинская революция, продолжается освободительная антиколониальная война и закончится она только тогда, когда в Кремле признают не иначе как формулу, что Украина есть, и была всегда», – заверила украинский «историк».