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Эстонское издание ERR сообщает: Таллинский русский музей сменил название — теперь это «Музей народов Таллина».

«Филиал Таллинского городского музея по адресу ул. Пикк, 29а, находящийся в средневековом купеческом здании, известном также находившейся в нем первой школой-студией художника Антса Лайкмаа, уже давно своими выставками отражает наследие и традиции различных народов, живущих в Таллине, и их вклад в культурное наследие города», — цитирует издание представителей музея, объясняющего, что смена названия нужна якобы для более корректного отражения его содержимого.

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Музей народов Таллина объединяет различные культурные пространства столицы, сохраняя и представляя ценное культурное и этническое разнообразие местного исторического наследия, написано на сайте организации.

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«Таллинский русский музей меняет название, теперь мы будем рады приветствовать в Музее народов Таллина, на эстонском – Tallinna rahvaste muuseum. Сейчас очень любят короткие названия, было VeMu (Vene Muuseum), будет RaMu, так что не удивляйтесь, если эту аббревиатуру увидите. Мы продолжаем действовать как филиал Таллиннского городского музея, ничего не меняется», – отметила в интервью Радио 4 представитель музея Ирина Криворукова.

Сообщается, что нынешние сотрудники Русского музея продолжат работу в Музее народов Таллина. Под новым названием музей будет уже представлен на Днях национальных культур Таллина (14-24 сентября), на фестивале улицы Пикк (15 сентября) и на связанной с ним исторической выставке.

Издание напоминает, что после начала войны на Украине власти Эстонии ускорили процесс дерусификации избавления от советских памятников и топонимов: из Нарвы пропал монумент танку Т-34, на острове Хийумаа демонтировали памятник советским солдатам, Пролетарская улица Таллина стала Стадионной.

В 2022 году заявлялось, что в стране должны будут демонтировать или заменить как минимум 322 памятника, установленных Советским Союзом или связанных с ним. В этом смысле Эстония экстерном проходит тот путь войны с прошлым, который Украина прошла за постмайданное десятилетие.

Кстати, аналогичная история с музеем произошла после второго майдана и в Киеве. Работающий в украинской столице еще с дореволюционных времен Музей русского искусства внезапно «по просьбам жителей общины» переименовался в «Национальный музей «Киевская картинная галерея». Притом, что практически 90 процентов музейной экспозиции составляют картины именно русских художников – от классики до авангарда.