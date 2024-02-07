«Столица ЕС будет в Калининграде. НАТО возглавят русские»: Надеждин объявил Кремлю ультиматум

Елена Острякова.  
07.02.2024 11:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия


Соединенные Штаты сдуются через 50 лет, а Россия вместо них возглавит НАТО.

Об этом в интервью небольшому изданию «Континент Сибирь» заявил пытающийся баллотироваться на пост президента РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты сдуются через 50 лет, а Россия вместо них возглавит НАТО. Об этом...

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«Когда меня спрашивают, что делать с НАТО, я говорю: через полвека объединенная армия Европы должна возглавляться российскими генералами. Если немцы, французы, итальянцы не будут бояться, что мы их завоюем, то самое логичное место России в объединенной Европе — похожее на место США сейчас.

Понятно, что столица объединенной Европы должна переместиться из Брюсселя куда-то в Варшаву. А может, и в Калининград, я не знаю», – сказал Надеждин.

Ранее обещавший «не сдавать земель» политик теперь уверяет, что, когда Россия возглавит НАТО, вопрос «Чей Крым?» не будет иметь никакого значения. В своих мечтах Надеждин опирается на прогнозы Всемирного банка.

При этом Кремлю он выдвинул ультиматум.

«Я заочно посылаю сигналы администрации президента. Друзья, всем будет лучше, если вы меня не арестуете, не объявите иноагентом. Я останусь в легальном поле — и никто не проиграет от этого. Потому что в противном случае протест, который объективно есть, уходит в нелегальное поле — и там может быть что угодно!

Вы что, хотите, чтобы этот протест возглавил какой-нибудь Че Гевара? Я против майданов, против революций. Предлагаю мягкий и законный выход из тупика, в который зашла страна», – сказал Надеждин.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что кандидат «Гражданской инициативы» «зашел не с тех мастей» и бьется в истерике.

«Странное заявление Надеждина. Какой-то ультиматум. Выглядит как блеф чистой воды. Либо как истерика. Видимо, хочет продемонстрировать готовность оторваться. Не очень просчитанная игра», – написал Чеснаков в своем тг-канале.

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