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20.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия
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Столицу Казахстана переименовали в пятый раз

Столицу Казахстана Астану переименовали в город имени первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Так, сегодня парламент Казахстана подавляющим большинством голосов принял решение об изменении Конституции страны и переименовании Астаны в Нурсултан, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный ресурс «NUR.KZ».

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С инициативой о переименовании города ранее выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также предложил назвать именем первого президента центральные улицы всех городов страны и создать памятник Назарбаеву, который накануне, после своего почти что 30-летнего правления Казахстаном, заявил об отставке.

Сегодня также стало известно, что старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева была назначена на должность председателя сената Казахстана.

Местный политолог Талгает Калиев в комментарии изданию заявил, что такие переименования и назначения свидетельствуют о том, что курс страны, не смотря на смену руководства, не будет изменен.

«Токаев тем самым продемонстрировал приверженности курсу Назарбаева. Это является сигналом того, что не будет резких изменений и отклонений, поскольку он является верным учеником и воспитанником Назарбаева», – сказал Калиев.

Отметим, что это уже пятое переименование города, с момента своего основания как казачьего форпоста в XIX веке носившего название Акмолинск. В 1961 года Акмолинск был переименован в Целиноград, а в 1992-м – в Акмолу. Но уже через шесть лет город переименовали в Астану.

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